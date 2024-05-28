Kaza, 26 Mayıs'ta saat 19.00 sıralarında Yenice Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Diyarbakır-İstanbul seferini yapan Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 88 21 plakalı yolcu otobüsü, şoför Ali Güler’in direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyerleri yıkıp karşı şeride geçti.

Adana yönüne geçen otobüs, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 01 DT 341 ile 01 ALU 521 plakalı otomobiller ve 27 TD 342 plakalı kamyonla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine Mersin ve Adana'dan çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza yerinde 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan 39 yaralı ise Mersin, Tarsus ve Adana'daki hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürüyor.

Kazada hafif yaralanan şoför Ali Güler, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Güler, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken ifadesi de ortaya çıktı.

İfadesinde yaşanan kaza nedeni ile çok üzgün olduğunu dile getiren Ali Güler, "Gişeden çıktıktan sonra bir aracı solladım. Hava aşırı yağışlıydı. Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm" dediği belirtildi.

KAZADA ÖLEN ZİRAAT MÜHENDİSİ TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden Ziraat Mühendisi Ayla Çelik Teymen'in (59) cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morgundan alınarak Sucular Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye, Teymen'in yakınları ile meslektaşları katıldı. Teymen için cenaze namazı kılındı.

Mersinde 10 kişinin öldüğü kazada tutuklanan otobüs şoförü: Zemin ıslaktı hakimiyetimi kaybettim

Namazın ardından cenaze, gözyaşları arasında toprağa verildi. Bu arada Ayşe Çelik Teymen'in aynı kazada yaralanan eşi Orhan Teymen'in (76) tedavisinin ise sürdüğü kaydedildi.