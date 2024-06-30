FEC3/4, veri iletimi sırasında meydana gelebilecek hataları düzeltmek için kullanılan bir hata düzeltme tekniğidir. Bu teknikte, her 3 adet veri bitine 1 adet artık/hata düzeltme biti eklenerek, toplamda 4 bitlik yapılar oluşturulur.

FEC3/4'ün temel özellikleri şunlardır:

Veri iletimi sırasındaki hataları tespit edip düzeltebilme yeteneği

Kodlama oranı: 3/4 (her 4 bit'ten 3'ü veri, 1'i hata düzeltme biti)

Düşük bant genişliği kullanımı

Yaygın kullanım alanları: Uydu iletişimi, dijital TV yayıncılığı, vb.

FEC3/4 ayarları genellikle cihazların veya sistemlerin yapılandırma ayarlarında bulunur. Kullanılan cihaza ve sisteme göre, FEC3/4 modunu açıp kapatmak veya farklı FEC modları (1/2, 2/3, 5/6 gibi) arasında geçiş yapmak mümkündür.

Örneğin, dijital TV alıcılarında kanal taraması sırasında FEC3/4 modunun etkin olup olmadığını kontrol edebilir ve gerekirse FEC modunu değiştirebilirsiniz.

Özetle, FEC3/4 hata düzeltme tekniği ve ayarları, kullanılan cihazın ve sistemin yapılandırmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.