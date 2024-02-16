Bitlis Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, meslek liselerinin aynı zamanda piyasaya eleman yetiştirdiğini söyledi. Gür, "Kat sayı nedeniyle öğrenci bulamayan mesleki teknik liselerimiz artık velilerimizin tercih ettiği, öğrencilerimizin gönüllü bir şekilde geldiği okullarımız olmuştur.

Bu liseler ayrıca esnafımızın, işletmelerimizin ve üreticilerimizin istediği nitelikteki elemanların yetiştiği okullar olmuştur. Bitlis ilimizde mesleki tekniklerimizin tamamında bunu görebiliyoruz. Burada eğitim gören öğrenciler, mezun olduklarında kendi işletmelerini açabilecek donanıma, bilgiye sahip oluyor" dedi.

MESLEK LİSELERİ FABRİKA GİBİ

Meslek liselerinin fabrika gibi çalıştığını söyleyen Gür, "Bitlis'te 3 tane döner sermayeli okulumuz var. Okullarımızda yıllık 15 milyon TL civarında ciro yapıyoruz. Genelde de bizi tercih edenler, kamu kurumları oluyor.

Elbette ticaret yapan işletmeler değiliz, bizim hedefimiz bu da değildir. Bizim hedefimiz, aldığımız çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirebilmektir. Bunun için kurumlarımızın bizimle sözleşme imzalaması, bizim için kıymetlidir.

Okullarımızda müzik atölyeleri açacağız. Bu atölyelerimizin ahşap kısımları, meslek liselerimizde üretilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz yine açacağı atölyelerin mobilya kısmını bizim okullarımıza yaptırıyor.

Aynı şekilde kaymakamlarımız ve valimizin bu konuda duyarlı olmaları, bizim için çok önemlidir" diye konuştu.