Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Van Bölge Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Paylaşım üzerine başlatılan inceleme sonucunda, bu kişinin 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na aykırı hareket ettiği tespit edildi.

Ekipler, kısa sürede vatandaşın adresine ulaşarak iki kurt yavrusunu koruma altına aldı. Yasa dışı yaban hayvanı besleme nedeniyle kişiye, 14.839 TL idari para cezası ve iki kurt yavrusu için 12.000 TL tazminat olmak üzere toplamda 26.839 TL’lik bir cezai işlem uygulandı.

DKMP ekipleri, olaya müdahale ederken Çaldıran Gülderen Jandarma Karakol Komutanlığı’nın da desteğini alarak hızlı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu olay, doğal yaşamın korunması ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında tutulmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi.