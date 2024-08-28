Şirket Kredileri Hala Durgun Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yayımlanan temmuz ayı verilerine göre, Euro Bölgesi’nde şirketlerin kredi büyümesi haziranda yüzde 0,7 oranında bir artış gösterirken, temmuz ayında bu artış yüzde 0,6’ya geriledi. Tüketici kredilerinde de durum benzer; 2023 yılının aynı dönemine göre yalnızca yüzde 0,5’lik bir artış kaydedildi.

Para Arzındaki Artış Beklentilerin Altında Kaldı Temmuz ayında M3 para arzı yıllık bazda yüzde 2,3 oranında artarak analistlerin beklediği yüzde 2,7'lik artışın altında kaldı. Haziran ayında ise M3 para arzı yüzde 2,2 oranında artış göstermişti. Bu durum, piyasaların beklediği likiditenin henüz tam anlamıyla gerçekleşmediğini işaret ediyor.

Yüksek Faizler, Borçlanmayı Zorlaştırıyor ING Avro Bölgesi Kıdemli Ekonomisti Bert Colijn, yüksek faiz oranlarının hem şirketlerin hem de hanehalkının borçlanmasını zayıflatmaya devam ettiğini belirtti. Colijn, bu kredilerin büyüme hızının tarihsel ortalamaların oldukça altında kaldığını, para arzında ise temmuz ayında herhangi bir kayda değer toparlanmanın olmadığını dile getirdi.

Kredi Büyümesi Geriledi, Faiz Oranları Kısıtlayıcı Kalmaya Devam Ediyor Colijn, kredi büyümesindeki düşüş eğiliminin sona erdiğini ancak henüz ciddi bir toparlanmanın olmadığını vurguladı. 2022 ve 2023 yıllarında gerçekleştirilen tarihi faiz artışlarının etkilerinin büyük ölçüde geride kaldığını, ancak mevcut faiz oranlarının hâlâ çok kısıtlayıcı seviyelerde olduğunu ifade etti.

ECB'nin Faiz Politikası Borçlanmayı Etkilemeye Devam Ediyor Colijn’e göre, faizlerin bir miktar düşmesi borçlanmada sınırlı bir artışa yol açabilir, ancak ECB’nin faiz indirimlerini yavaş bir şekilde sürdürmesi, borçlanmada önemli bir artışın kısa vadede gerçekleşmesini zorlaştırıyor. ECB'nin parasal frenleri gevşetme sürecinde, piyasalarda kayda değer bir rahatlama beklenmiyor.