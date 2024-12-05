TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden torba yasada dikkat çeken iddia.

Yasayla birlikte 'konum paylaşan esnafa ücret geliyor' iddiaları dolaşıma sokuldu.

CEZA KESİLECEĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Pideciden kafelere, restorandan berber ve terziye kadar internet sitelerinde konum paylaşan tüm işletmelerin bin 750 liradan 1 milyon 750 bin liraya kadar değişen tutarlarda lisans parası ödeyeceği iddiası dolaşıma sokuldu.

Lisansı ödemeyenlere ise 10 katı kadar ceza verileceği öne sürülmüştü.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konunun gündeme gelmesinin ardından yetkili isimlerden dezenformasyon içerik üreten bilgilerle açıklama geldi.

YILMAZ İDDİALARI YALANLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, esnaftan konum paylaşımına ilişkin ücret alınacağı haberlerinin gerçek dışı olduğunu söyledi.

"ESNAFLA İLGİSİ YOK"

Yılmaz, "Tamamiyle gerçek dışı. Esnafla ilgisi yok" dedi.

Yılmaz, "Konum vergisi tamamen gerçek dışı. Esnafla ya da konum bilgisi paylaşan vatandaşla ilgisi olmayan bir düzenleme, temeli olmayan iddia bu. Bu tür haberler oluştuğunda ilgili kurumlardan bilgi alınsın, algı oluşturuluyor." diye konuştu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili bir açıklamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan geldi.

"ESNAFI İLGİLENDİRMEMEKTEDİR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığı, bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan “Esnafa Konum Vergisi” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun"un; esnafı değil, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi’nde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri kapsadığının altı çizildi.

"ESNAFI KAPSAMIYOR"

Konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisinin kesinlikle doğru olmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün bazı medya organlarında “Esnafa Konum Vergisi” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu kanun Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsamaktadır, sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ilgilendirmemektedir. Dolayısıyla konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi kesinlikle doğru değildir.