İstanbul'da iğrenç olay..

Sabah saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesi Sultaniye Mahallesi’ndeki lüks bir rezidansta meydana gelen olayda, Uğur Ş. ile kardeşi Engin Ş. eve internet üzerinden para karşılığı eskort çağırdı.

Ağabey kardeş ile eve gelen kadın arasında ilerleyen dakikalarda para nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine eskort kadın, kendisini eve getiren korsan taksi şoförüne haber verdi.

Parada anlaşamadılar, kavga çıktı

Aşağıda bekleyen korsan taksi şoförü, bunun üzerine yukarı çıkarak iki kardeş ile tartışmaya başladı. Kadın, ardından yaşanan tartışmayı arkadaşlarına da haber verdi. Lüks rezidansa gelen bir grup, ağabey kardeşin bulunduğu evi bastı.

Bu esnada Uğur Ş., eline aldığı bıçakla gelen şahısları rezidansın koridorunda kovaladı. Uğur Ş.’nin arkasından kardeşi Engin Ş. koşarak kavgayı ayırmaya çalıştı.

Yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Uğur Ş., arbede esnasında yanlışlıkla kardeşi Engin Ş’yi şah damarından bıçaklayarak ölümüne neden oldu.

5 kişi gözaltında

Uğur Ş.’nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.