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Wanhaber / Ramazan Çetin

Vanlı iş adamları, Van Spor Futbol Kulübü’ne, kombine bilet alarak destek sunuyor.

Van Spor Futbol Kulübü’nün eski başkanlarından iş insanı Mehmet Avcı ve kulübün eski yöneticilerinden iş insanı Akın Dinçer de, yeni sezon öncesi çok sayıda kombine bilet alımı yaptı.

Konuya ilişkin olarak Van Spor sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada; “Kulübümüz önceki dönem başkanlarından İş İnsanı Sayın Mehmet Avcı 2023 -2024 sezonu kombine biletlerimizden 100.000₺'lik kombine kart alarak kulübümüze destek vermiştir. Mehmet beye teşekkür eder, iş hayatında başarılar dileriz.

Kulübümüz önceki dönem yöneticilerinden İş insani Sayın Mehmet Akın Dinçer 2023 -2024 sezonu kombine biletlerimizden 50.000₺'lik kombine kart alarak kulübümüze destek vermiştir. Akın beye teşekkür eder, iş hayatında başarılar dileriz.” denildi.