WanHaber / Fatma Öztürk
Edremit Belediyesi, ilçede bulunan işletmelerin kalite standartlarını belirleyen “Beyaz Bayrak” projesi ile hizmet kalitesini arttıran esnafa beyaz bayrak ödülü verdi.
Edremit’te başarı gösteren işyerlerine “Beyaz Bayrak” gıda güvenliği ödülü Edremit Belediye Başkanı İsmail Say tarafından işletmelere teslim edildi.
Uzun zamandır uygulamaya geçen projeyle beraber esnaflar arasında sürdürülebilir rekabet ortamı oluşturmak istenirken, tüketicilerin ise hizmet standartları yüksek mekânları tercih ederek bayraklı yerlere talebin artması hedefleniyor.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, “Edremit’imizde; halkımızın daha sağlıklı ortamda hizmet alması amacıyla sürdürdüğümüz “Beyaz Bayrak” uygulamasını almaya hak kazanan işyerlerine ödüllerini verdik” ifadelerine yer verdi.