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WanHaber – Özel

Bilişim Van Projesi kapsamında “Siber Güvenlik ve Siber Güvenlikte Kariyer” adlı seminer düzenlendi. Van Teknokent ve Keepnet Labs iş birliği ile gerçekleştirilen seminerde, siber güvenlik kültürü ve insan, siber saldırılarının etkisi gibi konular konuşuldu.

Sosyal medya platformlarının yaygın kullanımıyla birlikte, katılımcılara sosyal medyanın risklerinin anlatıldığı seminerde, özellikle kişisel bilgilerin paylaşılmasının tehlikeli olduğuna dikkat çekildi.

Düzenlenen seminere, siber güvenlik alanında kendini geliştirmiş eğitmenler katıldı.

Erdem Yıldız, Burcu Yarar ve Onur Kolay gibi eğitmenlerin katıldığı seminer 2 saat sürdü.

Zoom üzerinden yapılan seminere yaklaşık 50 katılımcı katılırken, seminer sonunda katılımcılara katılım sertifikası verildi.

Mehmet Salih Giyci