Tahmini Okuma Süresi: dakika

Edremit ilçesinde 21 Mart 2022 tarihinde hizmete açılan Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli, hedeflerine yavaş yavaş ulaşıyor. 91’i standart, 4’ü engelli, 2’si süit ve 2’si kral dairesi olmak üzere 99 oda (200 yatak) kapasiteli olan Uygulama Otelinde; 750 kişilik konferans salonu, bin 500 metrekarelik salon, sınıf, toplantı salonları, kütüphane, kafeterya ve restoran, mescit, günlük 50 bin ekmek kapasiteli ekmek fabrikası bulunuyor.

20 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 60 bin metrekare üzerinde inşa edilen Uygulama Oteli, Türkiye’nin en büyük uygulama otelleri arasında yer alıyor.

Şu anda 70 kişinin hizmet verdiği Uygulama Otelinin 2022 yılında hem hizmet hem de eğitim maksatlı olarak hizmete başladığını belirten Kurum Müdürü Fuat Tur, “Hem dışarıdan gelen turistler hem de il içinden gelen misafirler; konaklama, restoran ve diğer otellerin verdiği hizmetlerin tamamından yararlanabilmektedirler.

Aynı zamanda bu otel, konaklama -seyahat hizmetleri alanı ile yiyecek ve içecek hizmetleri alanında eğitim gören öğrencilerin okulda aldıkları teorik bilgilerin uygulamasını yaptıkları birimdir. Çocuklar okullarda derslerin teorisini görür, gördüğü eğitimin pratiğini ise uygulama otelinde devam ettirir ve alanında yetişmiş iş gücü olarak karşımıza çıkarlar.

Şu an çok yoğun bir talep ile karşı karşıyayız ve ilimizin konaklama olarak büyük bir ihtiyacını karşılamaktadır. İnşallah daha ileri ki zamanda yeni eklentileri de oluşturarak hem ilimize hizmet hem de öğrencilerimizin bu alanı daha iyi öğrenebilmeleri için faaliyetlerini devam ettirecektir” dedi.

"50 öğrencimiz Akdeniz Bölgesindeki otellerde staj görmekteler"

Turizm sektörünün bacasız bir fabrika olarak tabir edildiğini belirten Tur, “Turizm, istihdam oranı çok büyük alana yayılan bir sektör. Türkiye’de turizm potansiyeli büyük olan bir ülke. Öğrencilerimiz ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlardaki sosyal tesislerde, restoranlarda ve konaklama hizmetlerinin olduğu yerlerde çalışabildikleri gibi aynı zamanda Akdeniz Bölgesinde de rahatlıkla çalışabilirler. Öğrencilerimiz zaten yaz sezonunda tamamen staj görmekteler.

Mayısta başlayan stajları eylül ortasına kadar devam etmektedir. Şu anda 50 öğrencimiz Akdeniz Bölgesindeki otellerde, 30 öğrencimiz ise kendi uygulama otelimizde ve diğer otellerde stajlarını görmekteler. İstihdam ile ilgili zorluk yaşamayan öğrencilerimiz, okulu bitirdiklerinde belgeli olarak mezun oldukları için özel sektörde alanları ile çalışmak isterlerse iş imkanlarına sahip olabilmektedirler” ifadelerine yer verdi.

"Depremde 200 aileyi misafir ettik"

Uygulama Otelinin Kahramanmaraş merkezli depremde 200 aileyi ağırladığını vurgulayan Tur, “6 Şubat depreminden sonra Malatya, Gaziantep ve Hatay başta olmak üzere deprem yaşanan illerden yaklaşık 200 aileyi biz burada konaklamaya başladık.

Günde 2 öğün yemekleri sabah açık büfe kahvaltıları ve diğer ihtiyaçlarını da devletimizin katkıları ile giderdik. Burada konaklayan depremzedelerden gözyaşları ile ayrılanlar oldu. Bizlere çok iyi hizmet aldıklarını ifade ettiler. Hem bizim için hem ilimiz için böyle olumlu görüşler almak bizi de ziyadesiyle memnun etmiştir. Hala 10 depremzedemiz burada kalıyor ve devletimizin sunduğu hizmetler çerçevesinde hiçbir ücret ödemeden yaşantılarına buradan devam etmektedirler” diye konuştu.

"Günlük 50 bin ekmek üretebilecek fabrikayı hizmete sunduk"

Uygulama Otelinde günlük 50 bin adet ekmek üretebilecek bir fabrikayı hizmete sunduklarının altını çizen Tur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle deprem sürecinde, o sıkıntılı günlerde burada yaklaşık 40 bin ekmeği üreterek deprem bölgesine gönderdik. Bu bizim için büyük bir başarıdır. Tüm idarecilerimiz, öğretmen ve öğrencilerimiz bir araya gelerek, gece gündüz demeden deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan ekmeği uygulama otelinde üreterek deprem bölgesindeki illere gönderdik.

Şu anda okulların tatil olması nedeniyle günlük 2 bin ekmek üreterek faaliyetini sürdüren Uygulama Oteli; okullar açıldığında, taşımalı eğitim ve pansiyonlu okulların ekmekleri düşünüldüğünde yine günde 40 bin adet gibi bir sayıyla günlük faaliyetini devam ettirecektir.

Uygulama Oteli gün geçtikçe artırdığı hizmet kalitesini hem konaklama hem de yeme- içme hizmeti açısından artırarak daha ileriye götürüyor. İnsanlarımızın otelimizden ve hizmet alınan diğer birimlerden de büyük bir memnuniyet aldıklarını sosyal medyadan öğreniyoruz. Bizler de bunun bilincinde olarak işimizi o ciddiyetle yapıyor, çalışmalarımızı o yönde devam ettiriyoruz.”

"Otellerimizin ara eleman ihtiyacını karşılıyoruz"

2022 yılında hizmete başlayan uygulama otelinin yavaş yavaş hedefine doğru ilerlediğine vurgu yapan Tur, “Gün geçtikçe eksiklerimizi görüyor, onları gidermeye çalışıyoruz. İhtiyaç duyulan alanları göz önünde bulundurarak onları gidermeye çalışıyoruz, hedeflerimize ulaşma noktasında büyük bir çaba gösteriyoruz.

Diğer otellerden farkımız, turizm alanında öğrenciler yetiştirip onları faaliyet gösteren işletmelere yetişmiş eleman olarak göndermenin çabası içindeyiz. Haliyle burada yetişen öğrenciler, Van’da bulunan diğer otellerimize de giderek oradaki otellere katkı sunmaktadırlar.

Otellerimizde genelde konaklama-seyahat ve yiyecek-içecek hizmetleri alanında ihtiyaç duydukları ara elemanları, bizden mezun olan öğrencilerden karşılamaktadırlar. Burada öğrenci yetiştirmenin yanı sıra hizmet vereli bir yıl olmasına rağmen otelimizde yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladık. Bu da hedeflerimize emin adımlarla ilerlediğimizin bir göstergesidir. Ben bu anlamda burada özveri ile hizmet veren tüm personelime teşekkür ediyorum” dedi.İHa