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WanHaber – ÖZEL

Van Ticaret Sanayi Odası (VANTSO) “Şehir Sohbetleri” adı altında söyleşiler düzenleyecek.

Startı verilecek olan programın ilk konuğu Eski Kültür ve Turizm Bakanı, Eski Milli Eğitim Bakanı, 21 – 22 – 23. Dönem Van Milletvekili, 24. Dönem Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Çelik oluyor.

Van Ticaret Sanayi Odası (VANTSO) tarafından düzenlenecek olan “Şehir Sohbetleri – I” 13 Ağustos Pazar günü saat 17:00’de VanTSO binası M. Rıfat Hisarcıklıoğlu Salonunda başlayacak.

Söz konusu şehir sohbetleri, belli aralıklarla farklı konukların davet edilmesi şeklinde devam edecek.

Fatma Öztürk