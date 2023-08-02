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Rusya-Ukrayna savaşının ardından Ukrayna limanlarında mahsur kalan tahıl ürünlerinin sevkiyatı için Türkiye'nin de girişimleriyle oluşturulan tahıl koridoru anlaşmasının süresi geçtiğimiz ay sona ermiş, Rusya şartlarının yerine getirilmediği sürece anlaşmayı askıya aldığını duyurmuştu. Türkiye tahıl koridoru için yeniden devreye girdi.

ERDOĞAN İLE PUTİN ARASINDA KRİTİK TEMAS

Kremlin'den gelen açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin anlaşmayı masaya yatırdığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

RUSYA GERİ DÖNÜŞ İÇİN ŞART KOŞTU

Görüşmede; Kremlin Rusya'nın Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına yönelik yaklaşımını tekrarladı, Rusya'yı ilgilendiren kısım uygulandığında döneceklerini belirtti.

AK PARTİLİ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmeye ilişkin "Her tıkandığında sayın Cumhurbaşkanımızın devreye girmesiyle bir aşamaya geliyor. Görüşme kapsamlı olacaktır. Bu kapsam neticesinde de diplomatik rolün dünya ve bölge barışına katkı sağlayan bir tablo çıkaracağı görülecektir" açıklamasında bulundu.

GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA

Görüşme sonra erdi. İletişim Başkanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. İki lider Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, "barış köprüsü" olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişiminin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığını vurguladı.

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