Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Kalesi eteklerinde "geleneksel sanatların yaşatılacağı" yeni bir mahalle kurulacağını vurguladı. Vali Balcı, çalışmaları yerinde inceleyerek bölgenin çehresini değiştirecek projeye dair bilgilendirmelerde bulundu.

Bölgenin çehresini değiştirecek projeyi yerinde inceleyen Vali Balcı, yetkililerden çalışmalar hakkında detaylı bilgi alarak, yeni mahallenin sadece bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda şehrin kültürel ve sanatsal belleğini koruyup geleceğe taşıyacak bir merkez olacağını söyledi.

“FONKSİYONEL BİR ALAN OLUŞTURACAĞIZ”

Van'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle, Van Kalesi eteklerinde, Eski Van şehrinin geleneksel mimarisinden esinlenerek yeni bir kentsel dönüşüm projesinin başlatılacağını söyleyen Vali Balcı, “Van'ımızda güzel işler yapmaya devam ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Kentsel Dönüşüm Başkanımız bize çok büyük destek veriyor. İnşallah, Van Kalesi eteklerinde, eski Van şehrinden esinlenerek, geleneksel sivil mimarlık örneği yapılarıyla birlikte fonksiyonel bir alan oluşturacağız. Geleneksel el sanatlarının sergilendiği, insanlarımızın eğitim göreceği mekanlar olacak ve bir kültür alanı oluşturacağız. Eski Van şehrini, geleceğe miras programı çerçevesinde ayağa kaldırıyoruz. Sağ olsun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız bize çok destek veriyor; kendisine müteşekkiriz. Kentsel Dönüşüm Başkanımıza ve ekibiyle birlikte çalışmalarının son aşamasına gelen Kentsel Dönüşüm Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda projemizi gerçekleştireceğiz, Kültür ve Turizm Bakanımız ve Vakıflar Bölge Müdürümüz de destek veriyor.” dedi.

“GELECEĞE GÜZEL BİR MİRAS BIRAKACAĞIZ”

Eski Van Projesi kapsamında; Süleyman Han Camii, Horhor Camii, Abbas Ağa Camii, Ulu Camii, Miri Ambarı, Hüsrev Paşa Hanı, Çift Hamam gibi yapı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini de belirten Vali Balcı, şunları söyledi:

“Eski Van projesi kapsamında, Süleyman Han Camii'nin yapımından Horhor Camii'nin restorasyonuna, Abbas Ağa Camii'nin restorasyonundan Ulu Camii ve Miri Ambarı'nın yapımına, Hüsrev Paşa Hanı ve Çift Hamam'ın restorasyonundan bağlantı yollarının yapımına kadar birçok güzel iş başladı ve devam ediyor. İnşallah, en kısa zamanda bunlar gerçekleştirilecek. Van'ımızın kültürüne büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum; geleceğe güzel bir miras bırakacağız.”