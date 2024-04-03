Van’da 31 Mart Seçimleri sonrası seçilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının geri alınmasının ardından konuya dair ardı ardına açıklamalar geliyor.

Van ve Gaziantep Eski milletvekili, Kültür ve Milli Eğitim Eski Bakanı, Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi, Hece Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Van’da yaşanan son gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Eski Bakan Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Van’da gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Van’da olup bitenlerin vahim olduğuna vurgu yapan Çelik; “Ben oldum olası kayyum politikalarına karşı oldum ve hâla da karşıyım. Van’da olup bitenler vahimdir. Dem partiden Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen şahsın seçilme ehliyeti yoksa aday olmasına niçin müsaade ettiniz? Siyasetin asker ve yargı eliyle dizayn edilmesi, artık geri dönmemek üzere tarihe gömülmelidir. Bu olup bitenler en çok hükümete ve Ak Parti’ye zarar veriyor” dedi.

Prof. Dr. Çelik, paylaşımının devamında; “Kayyum atamalarından sonra siyasi olarak hiç bir şey elde edilmediği, aksine daha önce alınan belediyelerin de kaybedildiği ortada iken hangi akılla bu iş sürdürülür? Van’da Dem’in 14 belediyenin hepsini alması tek başına ibret alınması gereken bir sonuçtur. Zaten ekonomik zorluklarla boğuşan Van’ı kaosa sürüklemenin bir anlamı var mı?” ifadelerini kullandı.

SAĞDUYU ÇAĞRISI

Van ve Gaziantep Eski milletvekili, Kültür ve Milli Eğitim Eski Bakanı, Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi, Hece Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, sağduyu çağrısında da bulunarak; “Demokratik gösteri yapmak elbette herkesin hakkıdır. Ancak kamu malına zarar vermek, esnafa ve bütün vatandaşlara zarar verecek şiddet ve her türlü vandalizm kabul edilemez. Hemşehrilerimi ve yetkilileri sağduyulu davranmaya davet ediyorum” diye kaydetti.