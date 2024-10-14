İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Olayın hemen ardından, hastaların güvenliği için tahliye işlemleri başlatıldı ve hastanede herkesin güvenli bir şekilde dışarı çıkması için yoğun bir çaba gösterildi. Yangının büyümesi için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi. Ekipler, alevleri kontrol etmek için hızlı bir şekilde harekete geçti. Bu süreçte, hastanede yaşanan panik dolu anlar, hem çalışanların hem de dağıtım için zorlayıcı bir deneyim olduğunu anladı. Yetkililer,nedenini araştırmak için çalışma başlattı.