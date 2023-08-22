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Wanhaber / Haber Bülteni

Öğrencilerin üniversiteye hazırlanmaları yolunda eğitim alanında çeşitli hizmetler sunan Edremit Belediyesi eğitim çıtasını arttırıyor. Geçtiğimiz yıl açıldığı ilk yılda yüzde 50 öğrencinin üniversite hayallerine kavuşmasını sağlayan Sürekli Eğitim Merkezileri (ESEM), bu yıl da bu başarı geleneğini sürdürdü.

Edremit Belediyesi, öğrencilerin geçtiğimiz ay yapılan YKS sınavında önemli başarılar elde etmelerine katkı sundu. Edremit Belediyesi tarafından açılan eğitim merkezlerine gelen öğrencilerden 153’ü üniversiteli oldu.

ÜCRETSİZ KURS

Edremit Belediyesi tarafından kolej kalitesinde kurulan Sürekli Eğitim Merkezleri, öğrencilere güzel ortamda ders çalışma imkânı sağlıyor. Özellikle özel dershanelere gitme imkânı bulamayan öğrencilerin önemli eğitim duraklarından biri olan Edremit Sürekli Eğitim Merkezleri, hem öğrencilere hem de velilerine büyük ölçüde katkılar sunuyor.

Yıl boyunca ESEM’lerde öğrencilere hafta içi YKS sınavına hazırlık kursu, her ay düzenli deneme sınavları, konu anlatım ve quiz test çözümü, geniş ve ferah kütüphane, kültür evi ve kafe hizmeti verildi.

ESEM'lere giden öğrenciler hiçbir ücret ödemeden, kolej kalitesinde ve öğretmenlerin yakın takibiyle geleceğe hazırlanırken, öğrenciler; tıp, öğretmenlik, hemşirelik, hukuk, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik, veterinerlik, gerentoloji, besleme ve diyetetik, psikoloji, ortak ve protez, gastronomi ve mutfak sanatları, ebelik ile yönetim ve bilişim sistemleri gibi alanları kazanarak, üniversiteli oldular.

“YAKALANAN BAŞARI ANLAMLI VE DEĞERLİ”

Başarı grafiğinin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, tüm öğrencilere başarılar diledi. Yakalanan başarının Van ve Edremit için çok anlamlı ve değerli olduğunu vurgulayan Başkan Say, göreve geldikleri ilk günden itibaren en önem verdikleri konunun başında eğitimin geldiğini kaydetti.

Edremit’in eğitim çıtasının çok iyi noktalarda olduğunu anlatan Başkan Say, “İlçemizde 6 adet ESEM merkezi kurduk ve buralara gelen kardeşlerimizin hepsi dershaneye gitme imkanı olmayan öğrencilerden oluşmaktadır. Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği ile yürüttüğümüz bu projemizin her yıl meyvelerini almak bizleri son derece gururlandırıyor. Ben tüm öğrenci kardeşlerimize üniversite hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.