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İpekyolu Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün uzman eğitmen kadrosuyla öğrencilerin hedeflerine ulaşmasına imkan sağladı. İpekyolu Sürekli Eğitim Merkezi; konu anlatımları, etüt saatleri, deneme sınavları, bire bir soru anlatımları ve çözümleri gibi tekniklerle öğrencileri YKS'ye hazırlarken, sosyal ve kültürel aktiviteler de düzenleyerek sosyal hayatlarına katkıda bulundu.

Belediye tarafından geleneksel olarak hizmet veren eğitim merkezi, öğrencilere dershane hizmeti, etüt, soru çözümü, kaynak temini ve deneme sınavı gibi imkanları da ücretsiz olarak sundu.

İpekyolu Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezinin desteklediği öğrenciler, 2023 yılında da çeşitli üniversitelere yerleşti. Bu bölümler arasında tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, mühendislik, mimarlık ve öğretmenlik gibi başarılı alanlar yer alıyor.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, öğrencilerin başarısıyla gurur duyduklarını belirterek; İstanbul Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi gibi önde gelen üniversitelerin yanı sıra birçok ildeki üniversitelere de yerleşen öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ettiğini ifade etti.

Başkan Vekili Aydın, eğitim merkezinin başarısını sürdüreceğini ve daha fazla öğrenciye destek olmak için çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

Öğrenciler de, başarılarından dolayı tüm eğitmenlere, İpekyolu Belediyesine, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a teşekkürlerini ileterek, gelecekteki mesleklerine bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler. İha