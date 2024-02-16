Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor.

Erzincan'daki maden ocağı sahasından alınan numunelerin incelenmesi çalışmaları sürüyor

Çalışmalara AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 722 personel katılıyor.

Ayrıca 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron, 1 georadar, 3 KBRN aracı, metale duyarlı 5 yer altı radarı ve iş makineleriyle arama kurtarma faaliyetleri 24 saat esasına göre yürütülüyor.

Bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uzmanları yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı dronlar kullanarak, işçilerin içerisinde bulunduğu düşünülen konteyner ve araçların yerini tespit etmeye çalışıyor.

Bu arada teknolojik cihazlarla yapılan aramalarda bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi. Ekiplerin bu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

AFAD ekiplerinin belirlenen bazı alanlarda çubuklarla arama yaptığı bölgede, yüzeysel sondalama çalışması da gerçekleştiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı, bölgede sürekli olarak toprak ve su analizi ölçümü gerçekleştiriyor.

Ekipler, arama çalışmalarının yanı sıra maden ocağı sahasından aldıkları toprak numunelerinden bazılarını incelemek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çevre Referans Laboratuvarı'na gönderiyor.

Bölgeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor.

Bakan Bayraktar: İşçilerimizin 3'ünün bir, 6'sının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden alanında arama kurtarma çalışmalarına ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirten Bayraktar, "9 kardeşimizi arıyoruz. Bu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, işçilerimizin 3'ünün bir lokasyonda, 6'sının diğer bir lokasyonda olduğunu tespit ettik. Belirlediğimiz noktalara inşallah bugün daha yoğun bir şekilde gireceğiz." şeklinde konuştu.

Bayraktar, bütün riskler alınarak kurtarma çalışmalarına daha fazla yoğunluk verileceğini dile getirerek, "İnşallah ümit ediyorum ki bunlardan da netice alırız çünkü buradaki ailelerin, buradaki işçi kardeşlerimizin yakınlarının yoğun bir şekilde beklentileri var, çok haklı olarak. Biz de bunlara cevap verebilmek için gayret ediyoruz, çalışıyoruz." diye konuştu.

Tehlikeli sızıntı iddialarına yönelik de sahada sürekli olarak ölçümlerin yapıldığını, heyelanın oluştuğu dere yatağının ilerleyen kısımlarında hem sudan hem topraktan sürekli numune alındığını ve testlerin yapıldığını belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar yaptığımız tespitlerle, testlerin neticesinde endişe edecek, endişeye mahal edecek bir durum söz konusu değildir. Halk sağlığını tehdit edecek veya orada çalışan şu anda personelimizi, özellikle AFAD personelini tehdit edecek herhangi bir şey söz konusu değildir. Dolayısıyla emniyetli bir şekilde bölgede çalışıyoruz."

Heyelanla oluşan toprak yığınını kaldırılmasına ilişkin ise Bayraktar, "Burada (İliç) bahsettiğimiz heyelanla oluşan toprak yığınını kaldırmayla alakalı planlama aşamasına geçmiş durumdayız. Elbette bu belki aylarca sürecek bir hadise ama biz bugün o toprakları alıp emniyetli bir şekilde tekrar depolayacağımızla alakalı çalışmamıza başlamış durumdayız. Muhtemelen bugün öğleden sonra yapacağımız toplantıda bunun yol haritasını da çıkarmış olacağız. " ifadesini kullandı.

Toprakların boşaltılması için yol haritası çıkarılacak

Mevcut kontamine toprak kütlesinin taşınacağı operasyona ilerleyen birkaç gün içerisinde başlamayı hedeflediklerini ve bu konuda ilgili tüm kurumlarla yoğun bir şekilde çalışmayı sürdürdüklerini kaydeden Bayraktar, "İnşallah çevreyi ve halk sağlığını etkileyecek hiç bir riski göz ardı etmeden o kütleyi ortadan kaldırmış olacağız." diye konuştu.

Bayraktar, temel önceliklerinin kurtarma operasyonuna devam etmek olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan bir netice alırız. Bugün buradan ayrıldıktan sonra ailelerimizle birlikte olacağız. Zaten onların bir kısmı burada bu faaliyetleri yerinde takip ediyorlar. Önceliğimiz bu konudur. Bunun dışında idari ve adli anlamda soruşturma devam ediyor."

İlgili bütün kurumlar ve bakanlıklarla teknik ve idari yönden soruşturmaya devam edildiğini vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bu hadisenin neden kaynaklandığı kök sebepleri neydi, bu konu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Detayları kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. Büyük bir operasyon yürütüyoruz, bir nebze sabır bekliyoruz, inşallah sahadaki çalışmalar netice verecek."

Bayraktar, işletmenin ait olduğu şirketin üst düzey yöneticilerin hepsinin şu anda sahada olduğu bilgisini paylaşarak, "Şu anda bir tanesi hakkında soruşturma devam ediyor. Ama diğerleri de buradalar. Bizimle ortak, uyumlu şekilde çalışıyorlar. Şirket burada tümüyle bizim de belirlediğimiz esaslar çerçevesinde çalışıyor ve katkı koymaya başlamış durumdalar." dedi.

Bu olayın üstü kapatılacak bir tarafının olmadığını aktaran Bayraktar, "Birçok farklı kurumumuz ile yoğun şekilde çalışıyoruz. Yapılan ve yapılacak konuları istişare ederek ilerliyoruz. Bu soruşturmanın neticesinde de bütün sorunlar ortaya çıkacak. Bir daha böyle bir hadiseyi, inşallah, Türkiye'de yaşamayız. Hakikaten çok üzgünüm." ifadesini kullandı.

Erzincan Valisi Aydoğdu: Ailelerle iletişim halindeyiz

Öte yandan, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kayıp işçilerin yakınlarıyla bölgede bir araya gelerek, acılı ailelere yapılan kurtarma çalışmalarını anlattı.

Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"13 Şubat 14.28’te meydana gelen toprak kayması sonucu enkaz altında kalan 9 insanımız için olay anından şu ana kadar İliç’te umutla ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toprak altında kalan canların aileleriyle sürekli iletişim halindeyiz. Hem ziyaret ediyor hem de yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Her koordinasyon toplantısı sonrası aileleri arayıp gelinen süreçle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Birlikte dayanışma içinde bu zor zamanları aşacağız."

Maden ocağı sahasında Acil Müdahale Ünitesi kuruldu

Bu arada toprak kayması meydana gelen maden ocağı sahasında Acil Müdahale Ünitesi kuruldu.

Sağlık Bakanlığınca, afet durumlarında yaralılara ilk tıbbi müdahalenin yapılmasına olanak veren UMKE bünyesindeki "Acil Müdahale Ünitesi"nin, maden ocağı sahasında kurulumu tamamlandı.

Ünitede, 15 UMKE personeli, 5 UMKE aracı, 10 ambulans ile 30 kişilik 112 Acil Sağlık personeli hazır bulunuyor.

Gözaltına alınan 8 zanlı adliyede

Toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma da sürüyor.

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J. R.G, A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İliç Adliyesi'ne götürüldü.