Ekranların Bilinen Yüzü Artık Yok

Ekranlardan ayrılma kararının altında yatan duyguları paylaştı. Tan'ın bu ani kararı, medya camiasında büyük bir yankı uyandırdı ve merak uyandıran detaylar ile dikkat çekti.

“Erdoğan'a Bağlılık Mesajı İle Veda Etti: Cumhur İttifakı’na Desteğini Sürdürdü”

Tan, istifa açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan bağlılığını net bir şekilde ifade etti. "Bundan sonra da elbette safımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı olur" sözleriyle, siyasetteki tutumunu ve desteklediği ittifakı vurguladı. Bu açıklama, hem siyaseten hem de medyada Tan'ın yönelimine dair önemli bir bilgi sundu ve istifanın arkasındaki siyasi duruşu gözler önüne serdi.

“A Haber'e Duyduğu Derin Bağ ve Veda Sözleri”

Erkan Tan, A Haber’de geçirdiği yılları ve çalışma arkadaşlarını veda mesajında özenle anarak, "Çok sevsen bile bırakıp gitmek, hayatın bir cilvesi" dedi. Uzun yıllar birlikte çalıştığı ekibe veda eden Tan, onlara haklarını helal etmeleri için çağrıda bulundu ve arkasında güçlü bir bağlılık bıraktı. Bu ayrılış, hem Tan’ın kişisel hem de profesyonel ilişkilerini yansıtan bir adım olarak görüldü.

“İstifa Açıklaması: Kapanış Sözleri ve Duygusal Veda”

Erkan Tan’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı istifa metninde, "Burası A Haber… Saat oluyor dokuz, bundan sonra artık biz yokuz" ifadeleriyle ekranlardan ayrılışını duyurdu. Bu duygusal veda mesajı, izleyicilere ve çalışma arkadaşlarına yönelik teşekkürlerle dolu ve Tan’ın medya kariyerinde sonlandırdığı dönem hakkında kapsamlı bir bakış sunuyor.

“Erkan Tan’ın Son Sözü: ‘VER MEHTERİ’”

İstifa açıklamasının sonunda, Tan’ın sıkça kullandığı "Ver mehteri" ifadesi, hem geçmişteki çalışma tarzını hem de bağlılığını yansıtır nitelikteydi. Tan, "İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn" diyerek, Allah’a olan güvenini ve geleceğe dair umutlarını ifade etti. Tan’ın bu son sözleri, hem kendi kişisel duruşunu hem de medyadaki etkisini vurgulayan önemli bir nokta olarak öne çıktı.