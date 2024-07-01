Erdoğan, bu süreç hakkında parti üyelerine görüşlerini sordu ve sonuç olarak "Devam" kararı alındı. Ancak, CHP'nin hükümete yönelik sert eleştirilerine karşı da dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Sürpriz MYK Kararı: CHP ile Görüşmelere Devam!

Son MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına "CHP ile görüşmeleri keselim mi yoksa devam mı edelim?" diye sordu. Toplantıda birçok üye, muhalefetle diyaloğun devam etmesinin yararlı olduğunu ifade etti. Ancak, bazı MYK üyeleri, CHP'nin bu diyalogları "hükümete ayar verme" şeklinde kullanabileceğine dikkat çekti.

Toplumdan Destek Geldi

Toplantıda kamuoyu yoklamalarında, görüşmelerin toplumdan da destek gördüğü ve vatandaşların gerilim siyasetinden hoşlanmadığı tespit edildi. Seçim dönemlerindeki sert açıklamalara rağmen, şu anda böyle bir ortamın bulunmadığı belirtildi.

Erdoğan'ın Sert Tepkisi

Özgür Özel'in MHP'ye yönelik "suç ortağı" suçlamasına da değinen Erdoğan, Cumhur İttifakı'na zarar verecek her türlü adıma karşı anında cevap verilmesinin önemini vurguladı.

Ortak Bir Zeminde Buluşmak

Erdoğan, "Diyalog zemini devam etmeli ancak bu zemin suiistimal edilmemeli. Amacımız milli meselelerde muhalefetle ortak bir zeminde buluşmak. Bu nedenle, ittifakımıza zarar verecek açıklamalar karşısında sessiz kalmayacağız" dedi.

Bu kritik MYK toplantısı, CHP ile normalleşme sürecinin kontrollü bir şekilde devam edeceğini ve hükümetin bu süreci titizlikle yöneteceğini gösteriyor. Bakalım, bu karar siyasi arenada nasıl yankı bulacak?