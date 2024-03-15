AK Parti iktidarı döneminde Van için yapılan yatırımları sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Van’a son 21 yılda güncel rakamlarla 168 milyar lira kamu yatırımı yaptık” dedi.

Eğitimden sağlığa, spordan ulaşıma kadar pek çok farklı başlıkta yapılan yatırımları aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğitimde 9 bin 974 adet derslik inşa ettik. Üniversitemizi büyüterek fakülte sayısını 9’dan 19’a çıkardık. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak 8 bin 300 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 77 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Vanlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 21 milyar liralık kaynakla destek olduk. Engellilere yönelik sosyal hizmet kampüsünün yapımına devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

104 SAĞLIK TESİSİ İNŞA EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlıkta 500 yataklı merkez ve 400 yataklı Van Bölge Hastanesi başta olmak üzere, toplamda bin 562 yataklı 19 hastanenin de aralarında bulunduğu 104 sağlık tesisi inşa ettik. Yapımı süren 15 sağlık tesisi daha var. Yatak kapasitesi 800 olan Van Şehir Hastanemizin projesini tamamladık, yakında ihalesine çıkıyoruz.” dedi.

25 BİN 736 KONUT YAPTIK

Sözlerini sürdüren Erdoğan, “TOKİ vasıtasıyla 25 bin 736 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 2 bin 299 konutun yapımına devam ediyoruz. Acısı hala yüreklerimizi yakan 2011 depremiyle yıkılan Van’daki yerleşim yerlerimizi yeni baştan inşa ettik.” şeklinde konuştu.

EDREMİT BAMBAŞKA BİR YER OLDU

Kentsel dönüşüm ile altyapı ve üstyapı yatırımlarını da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Erciş nasıl? Edremit nasıl? İşte yaparsa AK Parti yapar. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 13 bin 820 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Edremit zaten bambaşka bir yer oldu. İktidara geldiğimizde il sınırları içerisinde 2 adet atık su arıtma tesisi varken bugün 8 adet atık su arıtma tesisi ile belediye nüfusunun yüzde 84’üne hizmet veriyoruz. Van’daki 10 Millet Bahçesi projemizden 6’sını tamamladık, 3’ünün yapımına devam ediyoruz. 1’i de proje safhasında. Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı’nı hazırladık ve hayata geçirmeye başladık…” dedi.