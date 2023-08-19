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Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin maaş zammı ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme maratonu sürerken, bir yandan da SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı Ocak 2024 zammı için hesaplamalar şimdiden başlamış durumda.

MEMURUN ZAMMINDA HÜKÜMET TEKLİFİ YÜKSELTTİ

Geçtiğimiz günlerde ilk teklifini 2024 yılı için yüzde 24,2'lik, 2025 yılı için yüzde 11 olarak sunan hükümet, memur zammı için ikinci teklifini 2024 için yüzde 15+10, 2025 için 6+5 yüzde olarak verdi. Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanarak nihai karara bağlanacak toplu sözleşme zam oranı, Ocak 2024 dönemi zammına yansıtılacak. Ayrıca bir enflasyon farkı da söz konusu olacak. Bir önceki toplu sözleşmede 2023'ün ikinci yarısı için zam oranı yüzde 6 olarak belirlenmişti. Bu kapsamda bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak.

ERDOĞAN’DAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN TALİMAT

Milyonların gözü maaşlara yapılacak yeni zam oranlarına çevrilmişken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla son dönemde hayat pahalılığında yaşanan artışa değinerek, "Refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesine eskisinin de üzerine çıkarmak, boynumuzun borcudur" diye açıklamada bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise emekli zammı için Meclis’in açılış tarihi olan Ekim’i işaret etti. "Cumhurbaşkanımız talimat verdi bize, çalışıyoruz” diyen Bakan Işıkhan, “Söz verdik. Meclis açılır açılmaz gereken yapılacak inşallah. Çok rahat olun, lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi, çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜİK, MAAŞ ZAMMINDA İLK VERİYİ DUYURDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Emekli Sandığı, SGK ve Bağ-Kur'lu için kritik öneme sahip Temmuz ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre Temmuz ayında TÜFE yüzde 9,49 oldu. Memur ve memur emeklisine şimdiden yüzde 3,29’luk enflasyon farkı oluşurken, kesin oran için 5 aylık enflasyon verisinin açıklanması gerekiyor. Ancak bu süreçte memur ve emekliye zamda önemli ipuçları gelmeye devam ediyor.

MERKEZ BANKASI’NDAN ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nda yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü sert bir revize ile yüzde 58’e çekmişti. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 31,92 olarak gelebileceği banka tarafından tahmin edildi. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklisinin refah payı hariç emekli maaşı zammı yüzde 31,92 olarak hesaplandı. Emekli Sandığı emeklileri içinse enflasyon farkı dahil yüzde 25,92’lik bir oran ortaya çıktı.

İkinci ipucu da yine Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Bankanın ekonomistlerle gerçekleştirdiği ankete göre, 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 59,46 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 33,13 çıkacak. Bu durumda da memurlar ve memur emeklileri yüzde 25,59 fark alacak.

Toplu sözleşmedeki teklif üzerinde uzlaşma sağlanması ve anketteki enflasyon tahminin tutması durumunda ise memur ve memur emeklilerinin Ocak ayı zam oranı yüzde 44,43'e ulaşacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 32 BİN LİRAYA YAKLAŞACAK

Veriler ışığında ‘Ocak 2024 en düşük memur maaşı ne olacak?’ sorusu da aydınlığa kavuşmaya başladı. Bilindiği üzere 8077 liralık seyyanen zam ile 22 bin 17 TL’ye yükseltilen en düşük memur maaşının son tahmine göre yıl başında 31 bin 799 liraya yükselebilir. 9 bin 877 lira olan memur emeklisi maaşı ise 14 bin 265 lira seviyelerine gelebilir.

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE OLACAK?

Şu anda 7500 TL olan en düşük emekli maaşı içinse Merkez Bankası’nın tahminleri doğrultusunda rakam 8500 liralara yaklaşacak. Ancak 7500 lira ve üzerinde emekli maaşı alanlar içinse rakam refah payı ile 10 bin TL’yi bulabilecek.

TOPLU SÖZLEŞMEDEN SONRA SIRA 3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNDE

Bir yandan toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken, bir yandan da kapsamı genişletilerek birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi için çalışmalar da sürüyor. Ekim ayında Meclis’e gelmesi ve 520 binin üzerinde memurun yararlanması beklenen 3600 ek gösterge 25 yıllık çalışanın aylığına bugün itibariyle yaklaşık 2.800 lira, ikramiyesine ise 60 bin liradan başlayan artış getirecek. Mynet