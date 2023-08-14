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Emekli maaşı zammı Temmuz 2023 için enflasyon artışına ek olarak refah payı ile yüzde 25 olarak kesinleşmişti. En düşük emekli maaşı 7500 TL’de kaldı.

Zam ise kök aylık üzerinden hesaplanınca milyonlarca kişinin emekli aylığına yansıyan artış 100-200 lira seviyelerinde kaldı. Bu durumdan memnun olmayan emekliler, memurlara yapılan 8077 liralık seyyanen zammın kendilerine de yansıtılmasını talep ediyor.

ERDOĞAN'DAN MEMUR VE EMEKLİYE MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise emekli zammı için Ocak 2024’ü işaret etti. Erdoğan, "Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bugün paylaştığı video mesajında da son dönemde hayat pahalılığında yaşanan artışa değinerek, "Refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesine eskisinin de üzerine çıkarmak, boynumuzun borcudur" diye konuştu.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Ancak bu açıklamanın ardından flaş bir gelişme yaşandı. Çorum ziyaretinde emeklilerin sorunlarını dinleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli zammı için Meclis’in açılış tarihi olan Ekim’i işaret etti. "Cumhurbaşkanımız talimat verdi bize, çalışıyoruz” diyen Bakan Işıkhan, “Söz verdik. Meclis açılır açılmaz gereken yapılacak inşallah. Çok rahat olun, lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi, çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

OCAK 2024 EMEKLİ ZAMMI İÇİN İLK HESAP

Dolayısıyla Ocak ve Temmuz aylarında açıklanan 6 aylık enflasyon oranı hem SGK ve Bağ-Kur hem de Emekli Sandığı emeklilerini yakından ilgilendiriyor.

Bu yüzden de her ay açıklanan enflasyon verisi yeni bir hesabı ve 6 aylık oran için tahminleri beraberinde getiriyor. Emekliler enflasyon zammı ile gelen maaş artışı oranını son verinin açıklanacağı 3 Ocak'ta öğrenecek. Zam oranı için ilk veriler şimdiden gelmeye başladı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 9,49 olarak açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için maaş zammında ipucu olacak veriyi duyurdu. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 31,92 olarak gelebileceği banka tarafından tahmin edildi.

Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklisinin refah payı hariç emekli maaşı zammı yüzde 31,92 olarak hesaplandı. Emekli Sandığı emeklileri içinse enflasyon farkı dahil yüzde 25,92’lik bir oran ortaya çıktı. Ancak görüşmeleri devam eden toplu sözleşme zammı oranları da Ocak 2024 emekli maaşı zammı oranlarına eklenmesi ile rakam daha da yukarı çıkacak.

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