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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (VANYYÜ) akademisyenlerinden Öğretim Görevlisi Ahmet Bodakçi’nin hayatını kaybetmesi Van YYÜ camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Bodakçi’nin hayatını kaybetmesinin derin üzüntünün yaşandığını bildiren Van YYÜ, yaptığı açıklama ile; “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu Akademisyenlerinden Öğretim Görevlisi Ahmet Bodakçi hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bilimsel çalışmaları ve yetiştirdiği öğrencilerle üniversitemize hizmet etmiş olan hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dileriz” ifadelerine yer verdi.