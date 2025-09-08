Bahçelievler Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi’nde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve davetliler katıldı.

"Hadisenin faili 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır. Bağlantıları araştırılmaktadır"

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de yaşanan saldırıya değinerek, "İzmir’den hepimizi derinden sarsan acı bir haber aldık. Polis merkezine yönelik silahlı saldırı soncunda iki polisimiz şehit oldu. İki emniyet görevlimiz de yaralandı. Menfur saldırıda şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Muhsin Aydemir ile polis memurumuz Hasan Akın’a Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı polis memurlarımız Ömer Amilağ ve Murat Dağlı’ya acil şifalar diliyoruz. Hadisenin faili olan 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır. Bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

2025- 2026 eğitim öğretim yılındaki eğitim faaliyetlerinin iki ana temasının aile ve yeşil vatan olarak belirlendiğini vurgulayan Erdoğan, "'Her çocuk bir fidan, ilk ders yeşil vatan' başlığı ile ilk hafta okullarımızda pek çok etkinlik düzenlenecek. On ay boyunca verilecek eğitimler, ailelerimizi de sürece doğrudan dahil edecek. İklim, çevre ve aile odaklı bu takvimden ötürü hem Milli Eğitim Bakanlığımızı, hem de Tarım ve Orman Bakanlığımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Öğretmenleri, Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir özveri ile görev yapan maarif ordusunun öncü ve örnek aktörleri olarak tanımlayan Erdoğan, "Öğrencilerini evlatları gibi gören, onlar için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, onlara sevgi, merhamet, şefkatle yaklaşan hocalarımız her türlü takdire layıktır. Öğretmenlerimizin mahir ellerinde büyüyen, öğrenen, filizlenen evlatlarımız aydınlık yarınlarımızın en güçlü teminatıdır. Vazifelerini bu bilinçle ifa eden öğretmen ve idarecilerimizin her biri aziz milletimizin övünç madalyasıdır.

İçinde bulunduğumuz Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi’nde on sene boyunca idarecilik yapan, geçtiğimiz yıl ebediyete uğurladığımız Sibel Turan hocamız da kendini okuluna ve öğrencilere adamış kıymetli bir edebiyat öğretmeniydi. Geçirdiği elim bir kazada maalesef aramızdan ayrıldı.

Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Necmettin Yılmaz evladımızı, Aybüke Yalçın kızımızı, eğitim ordumuzun tüm şehitlerini rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Üzerimde emeği olan kendi öğretmenlerimi de rahmetle yad ediyor, hayatta olan hocalarımıza sağlık temenni ediyorum" diye konuştu.

"Eğitimde çok katmanlı bir metot takip ediyoruz"

Yazar ve öğretmen merhum Nurettin Topçu’nun ifadeleriyle maarif sisteminin önemini anlatan Erdoğan, "Maarif davamızın fikir emekçilerinden merhum Nurettin Topçu, bundan tam 65 yıl önce şu önemli tespiti yapmıştı. 'Millet ruhunu meydana getiren maariftir. Maarifin düşmesi millet şuurunu yerlere serer. Maarife değer vermeyiş millet ruhunun yıkılışını hazırlar. Maarif hangi yönde yürürse millet ruhu da onun arkasından gider' der. Şu halde millet maarif demektir. Maarif vizyonumuz millet tasavvurumuzu yansıtır.

Geçmişi anlamak, bugünü okumak ve geleceği şekillendirmek istiyorsanız hepsinden öte güçlü bir millet olma amacını taşıyorsanız, maarif ufkunuzun geniş bir sahayı kapsaması gerekir. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek nesiller yetiştirmek ilkesi ile yürüttüğümüz yeni maarif modelimizle sadece insan yetiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bir medeniyet inşa etmeye çabalıyoruz.

Eğitimde demokratikleşme, fırsat eşitliği, kapsayıcılık ve etkin katılım anlayışıyla 21. yüzyıl koşullarına uygun bir program uyguluyoruz. Çağın tüm ihtiyaçlarına cevap veren, beceri merkezli şekillenen, milli manevi değerlerimizle bütünleşen çok katmanlı bir metot takip ediyoruz. Müfredatta yaptığımız düzenlemeleri, öğretmenlerimizin özlük haklarında ve çalışma koşullarında yaptığımız iyileşmelerle destekliyor, okul ve dersliklerimizi imkanlarını güçlendiriyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Eğitime ayrılan toplam bütçeyi 10,44 milyar liradan 2 trilyon 186 milyar liraya çıkardık"

Türkiye’de son 22 yılda eğitim alanında yapılan yatırımlara dikkat çeken Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fatih projesi kapsamında 629 bin 277 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza kurduk. Öğrencilerimize tam 2 milyon 407 bin tablet bilgisayar dağıttık. 2002’de 13 bin 851 olan kütüphane sayımızı 40 bin 944’e çıkardık. 4 milyar 78 milyon adet ders kitabını evlatlarımıza ücretsiz ulaştırarak velilerimizi önemli bir mali külfetten kurtardık. Çocuklarımız okula başladıklarında kitaplarını masalarında hazır bulacak, hem kendilerinin hem ailelerinin kafası rahat edecek. Laboratuvar sayımızı 21 bin 849’dan 49 bin 666 yükselttik.

Bilim ve sanat merkezlerimizin sayısını son 22 yılda 20 kat artırarak 364’e çıkardık. 23 yıl önce yalnızca 2 bin 791 spor salonumuz vardı. Bugün itibarıyla tam 12 bin 214 spor salonumuz gençlerimizin hizmetinde. Eğitime ayrılan toplam bütçe 2002 yılında yalnızca 10,44 milyar lira idi. 2025 yılında ise eğitime ayırdığımız bütçe tam 2 trilyon 186 milyar liradır. 821 binden fazla öğretmenimizin atamasını yaparak eğitim ordumuzun gücüne güç kattık. Yalnızca altyapı eksiklerini gidermekte kalmadık. Eğitim sistemimizi felç eden yasakları kaldırdık. Adaletsiz uygulamalara ve katsayı zulmüne son verdik. Eğitimde fırsat eşitliğini en ince ayrıntısına kadar yeniden hakim kıldık. Eğitim öğretim desteklerimizle yatırımlarımızla hizmet ve eserlerimizle Türkiye’nin yarınlarını inşa edecek kuşakların önünü açtık."

"Gençlerimizin başımıza yeni icat çıkarması tenkit edilecek değil takdir edilecek bir davranıştır"

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, "Eğitim teknikleri, bilgiye ulaşma ve analiz yöntemleri her geçen gün çeşitleniyor. Yapay zekanın, nükleer bilimlerin, havacılık ve uzay teknolojilerinin, bilişim ve yazılım sektörlerinin geldiği baş döndürücü noktanın inanıyorum ki farkındasınız. Türkiye Yüzyılı maarif modelimiz ile biz de tabii ki bu sürece en etkili şekilde uyum sağlıyor, çoğu zaman liderlik ediyoruz. Fakat şu gerçeği de gözden kaçırmıyoruz. Şartlar ne kadar değişirse değişsin, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin tarih boyunca başarıya giden yol hep aynı olmuştu.

O yol disiplinli çalışmak, öğrenmek ve sonuna kadar sebat etmektir. Merak ve iştiyaktır. Merak ilmin ve bilginin anahtarıdır. Çocuklarımızın merak etmesi, yeni şeyler keşfetmek için heveslenmesi öğrenmenin en önemli lokomotifidir. Soran, sorgulayan, araştıran, yeni buluşlar peşinde koşan ve hayal kuran nesillerin önünü ne kadar açabilirsek o kadar başarılı olabiliriz.

Gençlerimizin başımıza yeni icat çıkarması tenkit edilecek değil takdir edilecek bir davranıştır. Tarih boyunca insanlığın ufkunu genişletenler mevcutla yetinmeyip yeni icat çıkaranlar olmuştur. Gençlerle her buluşmamızda onlara şu 4 ilkeyi hatırlatıyorum. Oku, düşün, uygula, neticelendir. Bize göre başarının sırrı bu formülde gizlidir. Ömrü boyunca nice engelle karşılaşmış bir siyasetçi olarak hep bu anlayışla hareket ettik. Hamdolsun sonuçta hedeflerimize ulaştık. Buradaki genç yavrularımızın da bu prensiple hareket ederek ülkemizi milletimiz ve insanlık için çok önemli işler başaracağına inanıyorum" dedi.

"Gazze’de okulları bombalarla yıkılmış, öğretmenleri ve arkadaşları katledilmiş kardeşlerinizi asla kalbinizden çıkarmayın"

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Erdoğan, "Sevgili evlatlarım unutmayın. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz, Türkiye’yi yarın sizler yöneteceksiniz. Büyük ve güçlü Türkiye’ye giden yolun taşlarını sizler döşeyeceksiniz. Her biriniz hayatın farklı kulvarlarında çok önemli roller üstleneceksiniz. Spordan sanata, siyasetten ilme, iş dünyasında eğitime, birçok alanda ülkemize aşkla hizmet edeceksiniz.

Ortaya koyacağınız başarılarla bizim, öğretmenlerimizin. ailelerinizin ve size güvenin milletimizin inşallah kıvanç kaynağı olacaksınız. Türkiye Yüzyılı'nı tüm kalbimle inanıyorum ki sizler hayata geçireceksiniz. Biz de bu yolculuğunuzda tüm imkanlarımızla sizin yanınızda olacağız. Hedeflerinizi gerçekleştirebilmeniz için üzerimize ne düşüyorsa yamaya devam edeceğiz. Sizin de büyük bir milletin evlatları olduğunuz bilinciyle başı dik bir şekilde çalışacağınızdan hiçbir şüphe duymuyorum.

Şartlar ne olursa olsun kendiniz için, ülkeniz için, insanlık için ideallerinizi asla yitirmeyin. Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında insanlık düşmanı bir şebeke tarafından okulları bombalarla yıkılmış, öğretmenleri ve arkadaşları katledilmiş kardeşlerinizi asla aklınızdan ve kalbinizden çıkarmayın. Sizlerden yarını değil çok daha ötesini hedefleyerek çalışmanızı, kendinizi geliştirmenizi bekliyorum. Ben sizlere sonuna kadar güveniyorum. Her birinize şimdiden başarılar diliyorum. Rabbim yolunuzu da bahtınızı da zihninizi de açık eylesin diyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çaldı.