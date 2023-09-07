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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devamına ilişkin somut bir sonuç çıkmazken, Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

Erdoğan'la yaptığı görüşmede Putin, "Biz Tahıl Anlaşması'nı canlandırmaya hazırız. Yeni anlaşma için Rusya'ya yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Ben bunu sayın Erdoğan'a açıkça söyledim." demişti.

Rusya dün tahıl sevkiyatıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamak yaptı ve Afrika'ya göndermeyi planladığı 1 milyon ton tahılın sevkiyatını Türkiye'nin idare etmesi konusunda prensipte anlaşma sağlandığını duyurdu. Plana göre, gönderilmesi planlanan tahıl Katar'ın finansal desteği sayesinde düşük fiyattan satılacak.

TÜRKİYE YÖNETECEK

Türkiye'nin Rus tahılının ihracını yöneteceği ifade edildi ancak üstleneceği rol hakkında detay verilmedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandır Gruşko, "Prensipte tüm anlaşmalara varıldı. Sevkiyata ilişkin planın teknik yönleri üzerinde çalışmak için yakın gelecekte tüm taraflarla çalışmaya başlamayı bekliyoruz." dedi.

Yine Erdoğan da Putin'le düzenlediği ortak basın toplantısında, bu konuya değinerek, anlaşmanın sağlandığını ima etmişti:

"Bugünkü görüşmede Sayın Putin 1 milyon ton tahılı ihtiyacı olan Afrika ülkelerine göndermeye hazır olduklarını söyledi. Biz de bu tahılı fabrikasyon olarak un haline getirip Afrika ülkelerine gönderebiliriz."

Bu yöntemle tahıl sadece Afrika ülkelerine gidecek.

Rusya, Batılı devletlerin kendi tahıl ve gübre ihracatına yönelik yaptırımlardan kaynaklanan engelleri kaldırmamasını gerekçe göstererek, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl ihraç etmesine olanak sağlayan Tahıl Anlaşması'ndan temmuz ayında çekilmiş, sonrasında ise bahsi geçen tasarıyı gündeme getirmişti.

Öte yandan gıda sorunları görülen Afrika ülkelerine ücretsiz ya da ucuz tahıl gönderme teklifinde bulunan Rusya'nın ülkelere göndereceği miktar Ukrayna'nın anlaşma kapsamında ihraç ettiği tahıl miktarının oldukça altında.

kaynak:süperhaber