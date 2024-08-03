Uzun yıllardır Van ve çevre iller başta olmak üzere çeşitli sosyal sorumluluk konularında çalışma faaliyetlerini sürdüren Vangölü Aktivistleri Derneği’nin İstişare Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, Van için en büyük istihdam kaynağının bacasız sanayi olduğuna inandığını söyledi.

“VAN’IN İSTİHDAM SORUNU TURİZMLE ÇÖZÜLÜR”

Van’da ağır sanayi kuruluşlarının olmamasının olumlu etkilerinden bahseden Özel, aynı zamanda istihdam odaklı çalışmaların temeline turizmin getirilmesi gerektiğini belirterek, “Van için her ne kadar olumsuz bir durum olarak görülüyor olsa da ağır sanayinin olmayışı hem Van Gölü hem de doğal pek çok alan için büyük bir kazanç. Van’ın hem istihdam sorununu ortadan kaldıracak hem de gelişimine katkı sunacak tek ana düşünce turizmdir diye düşüyorum. Bu noktada Van için en büyük istihdam bacasız sanayidir.” ifadelerine yer verdi.

Sürdürülebilir kaynakların temelini oluşturmayı hedeflediklerini aktararak; doğal ve tarihi çevresel etkiler, ekonomik kazançlar ve kültürel gelişime önayak olacak çalışmaları ele alarak aynı zamanda turizmi de geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Vangölü Aktivistleri Derneği İstişare Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, “Turizm adına gerekli altyapının geliştirilmesini sağlayarak, potansiyeli yüksek turist çekebiliriz buraya. Her mevsimi ayrı güzel ve tatile uygun olan Van’a sadece komşu ülke İran’dan turist beklemek yanlış olur, aynı zamanda Avrupa başta olmak üzere yine Orta Doğu’dan da pek çok turist etkili tanıtım programları kapsamında Van’a getirilebilir.” diye konuştu.