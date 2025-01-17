Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, geleneksel el sanatlarıyla iştigal eden esnaf ve sanatkârlar, ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son bir yıl içinde kendi adına işletme kuran girişimci esnaf ve sanatkârlar ile KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı'nı bitiren 35 yaşını tamamlamış girişimci esnaf ve sanatkârlara da aynı dönemde faizsiz kredi sağlanacak.

YÜZDE 50-60 ORANINDA İNDİRİMLİ KREDİ İMKANI

Karar kapsamında, girişimcilik eğitim desteğiyle uzun süreli danışmanlık ve mentorluk hizmetlerini sağlayan kuruluşların teknik destek programlarına katılan esnaf ve sanatkârlar da yüzde 60 oranında faiz indirimli kredi kullanabilecekler. Bu grupların dışında kalan esnaf ve sanatkârların kredilerinde ise yüzde 50 oranında faiz indirimi sağlanacak.

Bu kapsamda yapılan Hazine faiz desteği ödemeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili yıl bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanacak.