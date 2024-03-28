Erciş Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda seçim sürecinin ilimizde huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması ve herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması ile seçim günü yapılacak iş ve işlemler ile ilgili konular görüşüldü.

Risk ve problem oluşturacak durumların değerlendirilerek istişare edildiği toplantıda, Kaymakam Karaloğlu alınacak tedbirler ile ilgili görüş alış verişinde bulunarak kurumların seçim günü görevlendirdiği personel sayılarıyla ilgili bilgi aldı.

Toplantıya Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Murat Karaloğlu, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mehtap Arslan, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve bazı kurum amirleri katıldı.