Erciş’te İsrail’in Katliamları Protesto Edildi

Erciş’te Cuma namazı sonrası bir araya gelen kalabalık adına bir açıklama yapan Miraç Sarı, İsrail’in yaptığı vahşete tepki göstererek, “Filistinli kardeşlerimizin; dinini, namusunu, vatanını ve bayrağını korumak için kendilerini feda etmekten başka çareleri kalmamıştır.

Bizler de bugün Filistin’in yanında durarak onlara destek oluyoruz. Batının şımarık çocuğu İsrail, Gazze’de bombalamaya ve soykırım yapmaya devem ederken başta Amerika olmak üzere birçok batılı devlet de destek oluyor” dedi.

Sık sık tekbir getiren vatandaşlar, daha sonra kaymakamlık binası önüne kadar yürüyerek İsrail’e lanet okudu.