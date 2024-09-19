Toplantıda, Erciş'teki 11 aile destek merkezinin 2024-2025 yılı eğitim döneminde yapılacak çalışmalar ele alındı. Katılımcılar, önceki dönemin değerlendirmesini yaparak yeni dönem için planlama yaptı.

Erciş'te 2023-2024 yılında açılan 302 kursa 8 bin 95 kursiyerin eğitime katıldığı bildirildi. Yapılan planlama doğrultusunda bu yıl bu rakamın daha yüksel olması hedefleniyor.

Toplantıya Kaymakam Murat Karaloğlu, eşi Gamze Karaloğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Sefa Kaya, ADEM koordinatörleri ve eğiticiler katıldı.