Büyüklüğüyle dikkat çeken ve bölge ekonomisine katkı sunan Erciş lahanasının hasadına başlandı. İlçede 500 çiftçinin yaklaşık bin 700 dekar alanda ürettiği lahananın her yıl haziran ayında ekimi yapılıyor. Ekim ayında hasadı yapılan lahana, çiftçilerin kazanç kapısı oluyor. Erciş’te geniş bir alanda ekimi yapılan; Van, Bitlis, Ağrı ve Iğdır gibi çevre il ve ilçelere de gönderilen lahana büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Tanesi 90 ila 100 TL arasında satılan lahananın sarması ve turşusu yapılıyor.

Üretici İbrahim Canpolat, çiftçilikle uğraştığını belirterek, "Yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyoruz. Lahana ekiyoruz. Daha önce patates ekiyorduk. Şimdi lahana ekiyoruz. Tarlalarımıza genellikle lahana ekiyoruz. Hasadına başladık. Iğdır, Ağrı, Van çevresine sevkiyat yapılıyor. Turşusu ve sarması güzel oluyor. Erciş lahanası tescil aldı. Bütün Türkiye’ye tanıtıldı. Bu bizi çok memnun etti. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Şu an çiftini 180, tanesini 90 TL’den verdik. Iğdır’a gidecek" dedi.

Iğdır'a sevkiyat yapan Halim Yaşar ise, "Iğdır’dan geliyorum. Erciş lahanası götürüyorum. Şu ana kadar yaklaşık 50-60 ton götürdüm. Herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.