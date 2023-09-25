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Her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden gelerek Van Gölü Havzası’nda bir süre konakladıktan sonra Afrika ülkelerine göç eden flamingolar (allı turna), bu yıl yoğun kafileler halinde Erçek Gölü’nü mesken tuttu.

Zengin kuş popülasyonuyla ‘kuş cenneti’ olarak bilinen Erçek Gölü, önceki yıllara oranla daha fazla flamingoyu ağırladı. Türkiye'deki yaklaşık 450 kuş türünden 250’sine ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası’nda görüntülenen flamingolar, görüntüleriyle hayran bırakıyor.

Urmiye Gölü'nün son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak kuruması flamingoların üreme alanlarını da tehdit etti. Uzmanlar, ilkbahar aylarında Van Gölü Havzasına gelen ve kış aylarında ise buradan göç eden flamingoların, kış aylarının ılıman geçmesi durumunda havzadaki sulak alanlarda üreme yapabileceğini tahmin ediyor.

“Flamingoları daha fazla görmek mümkün”

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, flamingoların mart ayı itibariyle Van Gölü Havzası’na geldiklerini belirtti. Flamingoların Erçek Gölü’nü bir dinlenme alanı olarak tercih ettiğini ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Flamingoları iklim müsait olduğu sürece Aralık ayının sonuna kadar Van Gölü Havzasının sulak alanlarında görmek mümkündür.

Yaban hayvanları yaşam alanı olan bölgelerde kuraklık olduğu zaman daha avantajlı bölgelere doğru göç ederler. İran’da Urmiye Gölü’nün kurumasına bağlı olarak buradan göç eden flamingolar burada daha fazla kalmaktadırlar. Van Gölü Havzasında sulak alanların elverişli olması nedeniyle flamingoları daha fazla görmek mümkün oluyor” dedi.

“Burada üreyeceği günler yakın olabilir”

İklim değişikliği nedeniyle kış mevsimlerinin ılıman hale gelmesi durumunda havzada 8 ay konaklayan flamingoların artık üremek için de bu bölgeyi seçebileceğini dile getiren Aslan, “Sulak alanlarımızı korursak iklimin de sıcak gitmesine bağlı olarak artık flamingolar Van’da da üreme yapabilirler. Ancak mevcut durumu koruduğumuz zaman yine burayı dinlenme istasyonu olarak göreceklerdir” diye konuştu.iha