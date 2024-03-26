EPDK'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Aygaz 69 bin 2 ton ile en fazla stok tutacak şirket olarak listede yer aldı. Aygaz'ı 33 bin 310 ton ile Petrol Ofisi ve 26 bin 82 ton ile Shell&Turcas Petrol izledi.

"LPG Piyasasında Zorunlu Petrol Stoğu ve Zorunlu Petrol Stoğunun Kupon Sistemi Kapsamında LPG Olarak Tutulabilmesine Dair Karar" kapsamında LPG dağıtım lisansı sahibi şirketlerin tutması gereken stok miktarları, stok tutulması gereken dönem başlamadan önce Kurum internet sitesinde ilan ediliyor.

İlan edilen stok miktarına ilişkin itirazlar bir hafta içerisinde Kuruma bildiriliyor ve söz konusu itirazlar değerlendirildikten sonra nihai stok miktarlarının kesinleşmesinin ardından Kurum internet sitesinde ilan ediliyor.