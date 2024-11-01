EPDK tarafından paylaşılan verilerde Ağustos 2024 döneminde lisanslı elektrik üretimi Türkiye genelinde 31 milyon 125 bin 885,44 MWh (megavatsaat) olarak açıklandı.

Van’da Ağustos ayı döneminde lisanslı elektrik üretimi 35 bin 153,98 MWh (megavatsaat) olurken, ülke genelinde elektrik üretimindeki katkı payı ise yüzde 0,11 oran oldu.

Van’ın Ağustos sonu itibari ile lisanslı elektrik kurulu gücü 160 bin 42 MW (megavat) olurken ülke genelindeki dağılımında ise yüzde 0,17’lik paya sahip oldu.

İl bazlı dağılımında Van, lisanslı elektrik kurulu gücünün en zayıf olduğu 17. il oldu.

Ülke genelinde; biyokütle, doğal gaz, linyit, güneş, hidrolik ve rüzgardan sağlanan toplam ‘Lisanssız elektrik kurulu gücü’ 17 milyon 454,13 bin MW (megavat) olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de Ağustos ayında en fazla lisanssız elektriğin elde edildiği kaynak güneş enerjisi oldu.

Van’da doğal gaz enerji kaynağı ve güneş enerji kaynağından toplam 76 bin 94 MW elektrik gücü elde edildi.

Bu orandan; 3 bin 08 MW üretim doğal gazdan sağlanırken, 73 bin 86 MW elektrik gücü ise güneşten sağlandı.