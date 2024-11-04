Bunun ardından binlerce vatandaş Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

İŞTE 2025'TE HANGİ ARAÇ NE KADAR ÖDEME YAPACAK?

1301 - 1600 cc'ye kadar 1-3 yaş arası en düşük motor hacimli otomobil MTV'si:

2024 Tutarı: 5.851 TL

2025 YDO ile Artırılmış Tutar: 8.421 TL

1300 cc ve aşağısı 1-3 yaş arası en düşük motor hacimli otomobil MTV'si:

2024 Tutarı: 3.359 TL

2025 YDO ile Artırılmış Tutar: 4.834 TL

1601 - 1800 cc 1-3 yaş arası en düşük motor hacimli otomobil MTV'si:

2024 Tutarı: 11.374 TL

2025 YDO ile Artırılmış Tutar: 16.370 TL

1801 - 2000 cc 1-3 yaş arası en düşük motor hacimli otomobil MTV'si:

2024 Tutarı: 17.920 TL

2025 YDO ile Artırılmış Tutar: 25.792 TL

Öte yandan araçlara göre 2024 yılı için MTV oranları...

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 2.120 TL'den 3359 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1479 TL'den 2343 TL'ye çıktı

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 2330 TL'den 3692 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1626 TL'den 2576 TL'ye çıktı

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 2545 TL'den 4032 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1773 TL'den 2809 TL'ye çıktı

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 5851 TL

4-6 yaş - 4387 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 6439 TL

4-6 yaş - 4828 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 7026 TL

4-6 yaş - 5265 TL

1601-1800 cc

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 7178 TL'den 11.374 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 5613 TL'den 8894 TL'ye çıktı

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 7834 TL'den 12413 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 6120 TL'den 9697 TL'ye çıktı

1801-2000 cc

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 17920 TL

4-6 yaş - 13800 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 19553 TL

4-6 yaş - 15061 TL

2001 - 2500 cc

Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 26.885 TL

4-6 yaş - 19.517 TL

Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü

1-3 yaş - 29.332 TL

4-6 yaş - 21.290 TL

2501 - 3000 cc

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 23.658 TL'den 37.485 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 20.583 TL'den 32.615 TL'ye çıktı

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşan

1-3 yaş - 25.812 TL'den 40.898 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 22.453 TL'den 35.575 TL'ye çıktı

Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü

1-3 yaş - 29.332 TL

4-6 yaş - 21.290 TL

2501 - 3000 cc

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 23.658 TL'den 37.485 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 20.583 TL'den 32.615 TL'ye çıktı

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşan

1-3 yaş - 25.812 TL'den 40.898 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 22.453 TL'den 35.575 TL'ye çıktı

4001 cc ve yukarısı

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 92.725 TL'den 146.932 TL'ye çıktı

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşan

1-3 yaş - 101.153 TL'den 160.285 TL'ye çıktı

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

7-11yaş - 1308 TL

12-15 yaş - 987 TL

16 yaş ve üstü - 347 TL

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

7-11yaş - 1437 TL

12-15 yaş- 1088 TL

16 yaş ve üstü - 383 TL

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

7-11yaş - 1573 TL

12-15 yaş- 1188 TL

16 yaş ve üstü - 413 TL

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

7-11yaş - 2544 TL

12-15 yaş - 1798 TL

16 yaş ve üstü - 690 TL

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

7-11yaş - 2801 TL

12-15 yaş- 1972 TL

16 yaş ve üstü - 754 TL

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

7-11yaş - 3050 TL

12-15 yaş- 2153 TL

16 yaş ve üstü - 823 TL