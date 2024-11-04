Bunun ardından binlerce vatandaş Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.
İŞTE 2025'TE HANGİ ARAÇ NE KADAR ÖDEME YAPACAK?
1301 - 1600 cc'ye kadar 1-3 yaş arası en düşük motor hacimli otomobil MTV'si:
2024 Tutarı: 5.851 TL
2025 YDO ile Artırılmış Tutar: 8.421 TL
1300 cc ve aşağısı 1-3 yaş arası en düşük motor hacimli otomobil MTV'si:
2024 Tutarı: 3.359 TL
2025 YDO ile Artırılmış Tutar: 4.834 TL
1601 - 1800 cc 1-3 yaş arası en düşük motor hacimli otomobil MTV'si:
2024 Tutarı: 11.374 TL
2025 YDO ile Artırılmış Tutar: 16.370 TL
1801 - 2000 cc 1-3 yaş arası en düşük motor hacimli otomobil MTV'si:
2024 Tutarı: 17.920 TL
2025 YDO ile Artırılmış Tutar: 25.792 TL
Öte yandan araçlara göre 2024 yılı için MTV oranları...
0-1300 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 2.120 TL'den 3359 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1479 TL'den 2343 TL'ye çıktı
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
1-3 yaş - 2330 TL'den 3692 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1626 TL'den 2576 TL'ye çıktı
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
1-3 yaş - 2545 TL'den 4032 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1773 TL'den 2809 TL'ye çıktı
1301-1600 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 5851 TL
4-6 yaş - 4387 TL
1301-1600 cc
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
1-3 yaş - 6439 TL
4-6 yaş - 4828 TL
1301-1600 cc
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
1-3 yaş - 7026 TL
4-6 yaş - 5265 TL
1601-1800 cc
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 7178 TL'den 11.374 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 5613 TL'den 8894 TL'ye çıktı
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 7834 TL'den 12413 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 6120 TL'den 9697 TL'ye çıktı
1801-2000 cc
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 17920 TL
4-6 yaş - 13800 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 19553 TL
4-6 yaş - 15061 TL
2001 - 2500 cc
Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 26.885 TL
4-6 yaş - 19.517 TL
Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü
1-3 yaş - 29.332 TL
4-6 yaş - 21.290 TL
2501 - 3000 cc
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 23.658 TL'den 37.485 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 20.583 TL'den 32.615 TL'ye çıktı
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşan
1-3 yaş - 25.812 TL'den 40.898 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 22.453 TL'den 35.575 TL'ye çıktı
Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü
1-3 yaş - 29.332 TL
4-6 yaş - 21.290 TL
2501 - 3000 cc
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 23.658 TL'den 37.485 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 20.583 TL'den 32.615 TL'ye çıktı
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşan
1-3 yaş - 25.812 TL'den 40.898 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 22.453 TL'den 35.575 TL'ye çıktı
4001 cc ve yukarısı
Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 92.725 TL'den 146.932 TL'ye çıktı
Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşan
1-3 yaş - 101.153 TL'den 160.285 TL'ye çıktı
0-1300 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
7-11yaş - 1308 TL
12-15 yaş - 987 TL
16 yaş ve üstü - 347 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
7-11yaş - 1437 TL
12-15 yaş- 1088 TL
16 yaş ve üstü - 383 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
7-11yaş - 1573 TL
12-15 yaş- 1188 TL
16 yaş ve üstü - 413 TL
1301-1600 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
7-11yaş - 2544 TL
12-15 yaş - 1798 TL
16 yaş ve üstü - 690 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
7-11yaş - 2801 TL
12-15 yaş- 1972 TL
16 yaş ve üstü - 754 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
7-11yaş - 3050 TL
12-15 yaş- 2153 TL
16 yaş ve üstü - 823 TL