Ocak ayında emeklilere yapılacak zam oranları, pek çok emeklinin gündeminde önemli bir yer tutuyor.

Şu anda en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak milyonlarca emekli, bu rakamın yeniden artırılmasını bekliyor.

ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK DÜZENLEMELER

Yapılacak düzenlemelerle birlikte, maaşlarda alım gücünü artıracak bir artış öngörülüyor.

Temmuz ayında 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye çıkarılan en düşük emekli maaşı, Ocak ayında yeniden yükselebilir. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında zam oranları, çeşitli senaryolar üzerinden değerlendiriliyor.

EMEKLİ MAAŞLARINDA BEKLENEN YÜKSELİŞ

Son 6 aylık enflasyon verisi yüzde 13,44 olarak alındığında, taban maaşın 14 bin 180 TL’ye yükselecek. Yıllık enflasyon ise yüzde 41,5 seviyesine ulaştığında, maaşların 17 bin 687 TL’ye çıkacak.

Ayrıca, refah payı eklenmesi halinde en düşük emekli maaşında yüzde 20 oranında bir artış öngörülüyor; bu durumda maaş 15 bin TL’ye, yüzde 25’lik bir artışla ise 15 bin 625 TL’ye ulaşabilir.

Henüz kesin bir karar alınmamış olsa da, emeklilerin beklentileri her geçen gün artış gösteriyor.

KÖK MAAŞ DÜZENLEMESİ

Emekli maaşlarındaki bu artışla birlikte kök maaşların da yeniden gözden geçirilmesi gündemde.

Şu an 10 bin TL kök maaşı olan bir emekliye, 12 bin TL ödeme yapılırken, yeni taban maaş 15 binTL’ye yükselirse, kök maaşı düşük olan emeklilere fark ödemesi yapılması planlanıyor.