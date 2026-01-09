AK Parti, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığına ilişkin yeni rakamı belirlemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte maliyet hesaplamaları yaptı. Ortaya çıkan rakam, 13 maddeden oluşan kanun teklifine eklendi.

En düşük emekli maaşının artırılmasını da kapsayan kanun teklifi, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na (TBMM) sunuldu.

EN DÜŞÜK SSK, BAĞ-KUR MAAŞI 2O BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Abdullah Güler, teklifin Meclis’e sunulmasının ardından basın mensuplarına, açıklamalarda bulunarak, en düşük emekli maaşlarının memur maaş artış oranı ile yüzde 18,6'lık artışla 20 bin liraya geldiğini açıkladı.

TÜRKİYE’DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞININ SEYRİ

2019 → 1.000 TL

İlk kez “en düşük emekli aylığı” uygulaması resmen başladı.

2020–2021 → 1.500 TL

Taban aylık artırıldı.

Ocak 2022 → 2.500 TL

Temmuz 2022 → 3.500 TL

Ocak 2023 → 5.500 TL

Temmuz 2023 → 7.500 TL

Ocak 2024 → 10.000 TL

Temmuz 2024 → 12.500 TL

Ocak 2025 → 14.469 TL

Temmuz 2025 → 16.881 TL

Ağustos 2025 → 20.000 TL

SSK VE BAĞ-KUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre 2025 yılı Mart itibarıyla Türkiye’de emekli ve hak sahibi olarak kayıtlı kişi sayısı yaklaşık 16,86 milyon.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında 4 milyon 110 bin kişi, en düşük emekli maaşını alıyor.

En düşük emekli maaşı, 2025 yılının ikinci yarısında 16 bin 881 TL olarak uygulanmıştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, son 6 aylık dönem için yüzde 12,19 oranında zam almıştı.

En düşük maaş uygulaması sosyal destek niteliği taşıdığı için, yapılacak artışın kesinleşmesi için kanun çıkarılması gerekiyordu.