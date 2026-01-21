TBMM Genel Kurulu’nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da kapsayan Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN LİRAYA ÇIKACAK

Teklif ile en düşük emekli aylığını yüzde 18,48 oranında zam yapılacak.

En düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkacak.

Yapılacak artış için gerekli kaynak hazineden aktarılacak. Düzenlemenin bütçeye etkisinin, 2026 yılının ilk 6 ayında 66,3 milyar lira, yıllık etkinin ise toplam 110,2 milyar lira olması öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN DESTEĞİ ARTIYOR

13 maddelik kanun teklifli aynı zamanda asgari ücrete iş veren desteğinin bin 270 liraya yükseltilmesini de içeriyor.

Emekliler en düşük aylığa yapılan ücret artışını ise teklif yasalaşıp Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra alabilecek.

Teklifin yürürlüğe girmesi Ocak ayı maaşlarına yetişmemesi durumunda en düşük emekli aylığı alanların hesaplarına şubat ayında fark ödemesi yapılması planlanıyor.