Mitinginde konuşan AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray konuşmasına, trafik kazasında hayatını yitiren Van İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Eryiğit’i anarak ve ailesine sabırlar dileyerek başladı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın miting alanına gelmesinden önce konuşan AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, “Cumhurun Reisi, davamızın lideri, kuruluşundan bugüne Van’ın gönül verdiği kurucu başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı misafir edeceğiz.

Aziz Vanlılar bizim tek bir gayemiz var, 1 milyon 129 bin vatandaşımıza hizmet etmek. Hizmet dendiği zaman akla AK Parti gelir. Bugün biz de 15 yıl sonra, Van Büyükşehir Belediyesini tekrar AK Parti’nin liyakatli kadrolarıyla yeniden kazanarak Van’ımızı Ortadoğu’nun, Orta Asya’nın kavşak konumundaki memleketimizi, marka şehir yapmak istiyoruz” dedi.

Güray, konuşmasının devamında; “Bizim başkaları gibi hesabımız kitabımız yoktur. Bizler hiç kimseyi ötekileştirmeden, dünden bugüne nasıl kardeşçe yaşadıysak yine aynı kardeşlikle hep beraber bu memlekete hizmet etmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Güray, “15 yıl önce biz maalesef Van Büyükşehir Belediyesini kaybetmiştik. Ama ak kadrolarla 13 ilçe belediye başkan adaylarımızla, Van Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla kazanacağımıza yürekten inanıyoruz. Van’ı tekrardan ak kadrolarla kavuşturacağımıza yürekten inanıyoruz. Başta Büyükşehir’de Abdulahat Arvas abimizle birlikte tüm kadroları oluşturarak Van’ı alacağız.” dedi.