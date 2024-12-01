Adana Emniyet Müdürlüğü’ne ait bir depodan silah ve mühimmat çalındığı ve bunların Bayğaralar isimli silahlı suç örgütüne satıldığı iddiaları, sosyal medyada geniş yankı buldu. Konuya ilişkin Adana Valiliği bir açıklama yaparak iddialara yanıt verdi.

"11 KİŞİ YAKALANDI, ÇALINAN MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ"

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne ait depodan mühimmat çalınması olayı üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda 'Zimmet ve Silah-Mühimmat Ticareti' suçlarına yönelik kapsamlı bir araştırma ve soruşturma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda, depo envanterine kayıtlı mühimmat ele geçirilmiştir.

"BAYĞARALAR SUÇ ÖRGÜTÜYLE İLİŞKİ BULUNAMADI"

Öte yandan, sosyal medya ve basında yer alan mühimmatın Bayğaralar silahlı suç örgütüne satıldığı iddiasıyla ilgili yapılan incelemelerde, bu yönde herhangi bir delile rastlanılmamıştır. Soruşturma adli ve idari yönlerden titizlikle yürütülmektedir.

Valilik, kamuoyunda infial yaratan bu tür iddiaların dikkatle ele alındığını ve sürecin şeffaf bir şekilde devam ettiğini vurguladı.