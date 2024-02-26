Haftalık çalışmasına salı günü başlayacak olan TBMM Genel Kurulu'nun gündeminin ilk sırasında 8. Yargı Paketi olacak.

Bu kapsamda da emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin düzenlemeleri de görüşülecek.

Düzenlemeye komisyon aşamasında eklenen bir madde ile emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 2 bin liralık ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselecek.

8. Yargı Paketi ayrıca yargılama süreçlerine yeni düzenlemeler getirecek.

8. Yargı Paketi'nin detayları

Teklife göre; örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak, bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak.

Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltilecek.

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyım atanmasına karar verildiğinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanabilecek.

Deprem bölgesine yönelik destekler

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerini Tazminat Komisyonu karara bağlayacak.

Deprem bölgesinde sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve uygulamaların süresi bir yıl daha uzatılacak.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon, 28 Şubat Çarşamba günü toplanacak. Kamu denetçileri, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili komisyona sunum yapacak.

Salı ve çarşamba günleri, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.