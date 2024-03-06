AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli maaşlarına ek zam gündemiyle ilgili konuştu. Akbaşoğlu, emeklilerin aylıklarındaki iyileştirme için seçim sonrasını işaret ederek, Meclis'in nisan ayında çalışmalarına başladıktan sonra konunun ele alınacağını söyledi.

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında emekli aylıklarında bir iyileştirme olup olmayacağına ilişkin gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Akbaşoğlu, 2024 yılının emeklileri yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Emeklilerin alım gücünü artırmaya bütün çalışanlarımızla birlikte hepsini daha iyi bir noktaya taşımak noktasında irademiz tam" dedi.

Meclis'in çalışmalarına Nisan ayı ortalarında başlayacağını bu tarihten önce Meclis'in olağanüstü toplanmasının beklenmediğini söyleyen Akbaşoğlu, Meclis açıldıktan sonra bu konuların müzakere edileceğini belirtti.

Akbaşoğlu, ''Haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili de daha iyileştirici daha alım gücünü artırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyu ile paylaşacağız. Buna dair düzenlemelerimizi de gerçekleştireceğiz'' diye konuştu.

EYT’lilerin katılımıyla birlikte emekli sayısının 16 milyona ulaştığını hatırlatan Akbaşoğlu, bayram ikramiyeleriyle ilgili ödemelerinde bayramdan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda belirlenen bir takvim içerisinde gerçekleştirileceğini söyledi.