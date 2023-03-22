Emekli Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Van milletvekili aday adayı oldu.

AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaret ederek aday adaylığı başvurusunda bulunan Arvas'a tepki yağdı.

Arvas'ın başvurusuyla alakalı WanHaber'e konuşan vatandaşlar, "İmamdan, şeyhten ve müftüden aday adayı veya vekil olmak yeni adet oldu. Emekli İl Müftüsü herhalde 'benim Osman Nuri Gülaçar'dan neyim eksik?' diyerek aday adayı olmuş. Dini sohbet yerine siyaset konuşmakta ısrarlı. Bizler din adamlarının veya imamların siyasette olmasından yana değiliz. 'Euzu billahi mine'ş-şeytani ve's-siyase' cümlesi Arvas için hiç mi bir şey ima etmiyor? Nedir bu siyaset, mevki, makam sevdası" diyerek tepki gösterdi.