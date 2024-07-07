SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 oranında zam alacakken, memur emeklileri toplu sözleşme gereği yüzde 19,31 zamla maaşlarını artıracaklar. Ancak kök maaşı 8.020 TL'nin altında olan yaklaşık 3 milyon emeklinin maaşı değişmeden kalacak.

Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre, hükümet üç farklı formül üzerinde çalışıyor. İlk formül, emeklilere refah payı verilmesini içeriyor. İkinci formül, zam oranlarının eşitlenmesini hedefliyor. Üçüncü formül ise en düşük emekli maaşının artırılmasını öngörüyor; halen 10.000 TL olan taban maaşının 12.000 ila 14.000 TL arasında bir seviyeye çıkarılması gündemde.

Bu ek ödemelerin hayata geçebilmesi için yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor. Karar alındıktan sonra, bu düzenlemeler yasa teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Bu düzenlemeler, emeklilerin zamlı maaşlarını temmuz ayında alabilmelerini sağlayacak.

Memur ve SSK emeklileri için farklı uygulamalar söz konusu; memur emeklileri maaşlarını ayın başında alırken, SSK emeklileri ayın 17'sinden, Bağ-Kur emeklileri ise ayın 25'inden itibaren maaşlarını alacaklar.

Emeklilerin maaşlarına yapılacak düzenlemeler büyük önem taşıyor. Hükümetin bu konudaki kararları ve emeklilerin beklentilerine cevap veren adımları merakla bekleniyor.