TBMM Genel Kurulu'nda Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri gerçekleştirildi.

Teklifle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yaz ve kış olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik, paralimpik ve deaflimpik spor dalları için 8 bin sporcu yetiştirilecek ve bu sporculara net olarak asgari ücret tutarını geçmemek üzere her ay harçlık ödeneceği, müsabakalarda ise sıralamaya giren sporculara asgari ücretin iki katına kadar ödeneğin arttırılabileceğine dair olan kanun teklifi Genel Kurul'da kabul edildi.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, oda genel kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi ile ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü, saati ve gündemi, ilk toplantı tarihinden en az 10 gün önceden genel kurul tarihine kadar yayımda kalacak şekilde resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Birlik genel kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi ile ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü, saati ve gündemi, ilk toplantı tarihinden en az 20 gün önce tirajı 100 binin üzerinde olan bir gazetede ilan edilecek ve genel kurul toplantısı tarihine kadar yayımda kalacak şekilde resmi internet sitesinde duyurulacak.

Meslek ruhsatnamesini bir başkasına bedelli veya bedelsiz olarak kullandırdıkları tespit edilen meslek mensupları ile başka meslek mensuplarının ad ve unvanları kullanılarak beyanname düzenleyen, imzalayan ya da gönderen meslek mensuplarına ise meslekten çıkarma cezası verilecek. Disiplin cezaları, cezanın kesinleştiğinin meslek mensubuna bildirilmesinden sonra uygulanacak.

Karayolları Taşıma Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, yetki belgesi almadan veya yetki belgesi kapsamına uygun faaliyetlerde bulunmayanlara verilen cezalarda on kat artış yapılması öngörülüyor.

Emekli bayram ikramiyesininse 3 bin liradan, 4 bin liraya yükseltilmesi öngören kanun ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Genel Kurul'da son olarak ise, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Bakanların ödeneklerinin düzenlenmesi kararlaştırıldı.