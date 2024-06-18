Son yılların en büyük teknolojik gelişmelerinden biri olan Starlink, SpaceX'in uydu internet projesi. Mevcut uydu internet hizmetlerine kıyasla çok daha yüksek hız ve düşük gecikme süreleri sunan Starlink, altyapı bulunmayan bölgelere fiber internet kalitesinde bağlantı sağlamayı hedefliyor. Ancak, büyük çanak antenler gerektirmesi, kullanıcılar için bir dezavantajdı.

Yeni Starlink MINI: Küçük Boyut, Büyük Etki

Elon Musk’ın X platformunda paylaştığı görseller, bu sorunun çözülmek üzere olduğunu gösterdi. Yeni "Starlink MINI" adlı cihaz, 29x25 cm boyutlarında, yani neredeyse bir dizüstü bilgisayar kadar. Musk’a göre, bu cihazı kurmak yalnızca 5 dakika sürüyor, bu da Starlink’i kullanmayı son derece kolaylaştıracak.

Oleg Kutkov’un Paylaşımı: Dahili Wi-Fi Vericisi

Oleg Kutkov’un paylaştığı bilgilere göre, Starlink MINI dahili bir Wi-Fi vericisine sahip. Böylece, bir modeme ihtiyaç duymadan akıllı telefonunuzu veya diğer cihazlarınızı direkt olarak Starlink MINI’ye bağlayarak interneti kullanabileceksiniz.

Elon Musk’ın İddialı Açıklamaları

Musk, yeni cihazla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Çoktan kurdum ve bu gönderiyi uzaydan (Starlink interneti kullanarak) yazıyorum. 5 dakikadan kısa sürdü. Sırt çantasında kolaylıkla taşınabiliyor. Bu ürün dünyayı değiştirecek."

Starlink MINI, taşınabilirliği ve kolay kurulumu ile internet erişimini tamamen yeniden tanımlayabilir. Bu küçük ama güçlü cihaz, dünya genelinde internet kullanımını dönüştürebilecek potansiyele sahip.