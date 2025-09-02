Van’da kent trafiğini azaltmak için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, sezon başından itibaren çalışmalarına başladığı alternatif güzergâhlardan biri olan Elmalık Yolu’nda da yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yolun bir kısmında yarma, dolgu ve reglaj çalışmaları yapılırken, bir kısmında ise kaçak yapıların yıkımı ve yol genişletme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Kısa sürede asfalta hazır hale getirilecek olan yolun tamamında drenaj hattı, altyapı ve üstyapı çalışmaları yapılıyor.

ÇOK SAYIDA YAPININ YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen ve büyük bir kısmı belediyenin idari işgücü ile yapıldığı belirtilen çalışmalarda ayrıca Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığınca yol güzergâhında kalan yapılar istimlak edilerek, tüm yasal süreçleri tamamlanan çok sayıda yapının yıkımı da gerçekleştiriliyor.

HEM İPEKYOLU CADDESİ’NE ALTERNATİF OLACAK HEM DE ÇEVRE YOLU’NA BAĞLANTI SAĞLAYACAK

Kent trafiğini önemli ölçüde rahatlatması beklenen alternatif güzergâhlardan biri olan ve Edremit ilçesi Elmalık Mahallesi’nde bulunan Sevgi Evleri’nden başlayarak, İŞGEM yerleşkesine kadar devam eden Elmalık Yolu, hem İpekyolu Caddesine alternatif olacak hem de Çevre Yolu’na bağlantı sağlayacak.

20 METRE GENİŞLİĞİNDE 11 KİLOMETRE YOL YAPILIYOR

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; “Kent trafiği için hayati öneme sahip olan Elmalık Yolu Projesi kapsamında 20 metre genişliğinde 11 kilometrelik asfalt yol, yaklaşık 3 kilometrelik alanda istinat duvarı, yol boyu drenaj hattı, orta refüj, kaldırım, ağaçlandırma ve peyzaj çalışması yapılıyor. Onlarca araç ve personelin yoğun bir çalışma yürüttüğü yolun, sene sonuna kadar tamamlanarak, trafiğe açılması planlanıyor” denildi.