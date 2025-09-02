Trendyol 1. Lig’de ilk 4 hafta geride kaldı. 5. Hafta 12 Eylül’de başlayacak ve 15 Eylül tarihinde oynanacak son maçla tamamlanacak.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, ligin 5. haftasında lidere konuk olacak. Van Spor FK, henüz yenilgisi bulunmayan ve 4’te 4 yaparak 12 puanla lider durumda bulunan Arca Çorum FK ile 13 Eylül 2025 tarihinde saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.

Trendyol 1. Lig’de 5. hafta programı şu şekilde;

12.09.2025 17:00 Esenler Erokspor - Atakaş Hatayspor

12.09.2025 20:00 Sipay Bodrum FK - Adana Demirspor A.Ş.

13.09.2025 16:00 İstanbulspor A.Ş. - Eminevim Ümraniyespor

13.09.2025 16:00 Boluspor - Manisa Futbol Kulübü

13.09.2025 19:00 Özbelsan Sivasspor - Sms Grup Sarıyerspor

13.09.2025 19:00 Arca Çorum FK - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

14.09.2025 16:00 Alagöz Holding Iğdır FK - Serik Spor Futbol A.Ş.

14.09.2025 16:00 Bandırma Spor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

14.09.2025 19:00 Amed Sportif Faaliyetler - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

15.09.2025 20:00 Erzurumspor FK - Sakaryaspor A.Ş.